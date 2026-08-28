¡Qué divino amor!, es el que los seguidores de Alberto Aguilera Valadéz le han profesado en la última década. Han pasado 10 años desde que Juan Gabriel dejó este plano y ese mismo tiempo ha sido aprovechado por diversas marcas que han hecho rentable esa ausencia para lanzar una serie de productos que atinadamente han potenciado la imagen del cantautor michoacano y han saciado la sed de los fanáticos por sentir más cerca a su ídolo.

Juan Gabriel está ausente, pero solo de los escenarios, pues a través de diversas mercancías y de su música, principalmente, se mantiene vivo, la gente siente hacia él un "Amor eterno" que se refrenda en cada escucha y en cada adquisición de algún producto, fotografía o disco, lo que ha generado, además, que ya sea conocido por las generaciones más jóvenes. Juanga es ya herencia de padres a hijos.

Las estrellas en el cielo. Como el grande que es Juan Gabriel no puede estar en otra parte que no sea el cielo. Aunque en los inicios de su carrera muchas veces pidió "aventones" tal como lo reflejó en su canción "Denme un ride", de 1978 (disco "Siempre en mi mente"), pero con los años se hizo de su propia aeronave llamada El Noa Noa Express con la que recorría grandes distancias en poco tiempo y en privacidad, como le gustaba.

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En 2023, la aerolínea mexicana Viva Aerobús presentó un avión comercial personalizado con el rostro y el nombre del "Divo de Juárez", se trató de un Airbus A321 pintado de rosa con la imagen de Juan Gabriel. El lanzamiento se hizo a la par del sencillo inédito "Méxxico es todo".

En 2025, un Airbus A320 bautizado como "Juan Gabriel Eterno" fue puesto en circulación aérea celebrando el lanzamiento del álbum homónimo. En su fuselaje se podían leer el nombre de la aerolínea y la frase "Juan Gabriel Eterno", en su estabilizador vertical se apreciaba una imagen de Juanga en blanco y negro.

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Muñeco cabezón. Como el título de su canción "Canta canta" (del álbum "Con tu amor", de 1981) la línea de muñecos coleccionables Funko lanzó en octubre de 2024 una de sus figuras, la 400, inspirada en el afincado en Ciudad Juárez. El muñeco, que trae en la mano derecha un micrófono, listo para cantar, viste un elegante traje de charro con bordados florales en chaqueta y sombrero. Una segunda figura, la 463, fue lanzada en agosto de 2025, esta vez ataviado con un traje morado con flecos dorados, emulando una de las etapas más plenas del cantante.

En correspondencia. "Voy a escribirte una carta" es un tema que Juan Gabriel dio a Angélica María en 1977 para que esta lo cantara con acompañamiento de mariachi. Para recordar esa canción y esa época y para conmemorar la primera década de la muerte de Alberto Aguilera Valadéz Correos de México lanzó una edición de 300 mil timbres postales oficiales en homenaje al cantautor.

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¡Premio mayor! Juan Gabriel creía en la suerte y en la fortuna, así lo deja ver en "Ases y tercia de reyes", canción lanzada en 1974. Para hacer eco de su afición, el compositor aparece en los cachitos del Sorteo Superior 2896 de la Lotería Nacional que se celebra esta noche en memoria de su décimo aniversario luctuoso. El premio mayor es de 17 millones de pesos en dos series y por cachito 425 mil pesos.

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Empoderamiento. En su canción "Pero qué necesidad" (1994), Juan Gabriel habla de "la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así, sin penas". En ese pequeño verso da una lección de empoderamiento y al mismo tiempo invita a transitar por la vida ligero. Con esos conceptos como eje, la colección Barbie Signature Music Series lanzó en agosto de 2024 la Barbie Juan Gabriel, muñeca inspirada en el también actor vestida con ropa que recuerda el traje con el que actuó en el Palacio de Bellas Artes en 1990. Además del certificado de autenticidad, el empaque emula la fachada del recinto.

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¡Tercera llamada! En su tema "La farsante" (del álbum "Todo", de 1983) Juan Gabriel hace alusión a alguien que le hizo creer que lo amaba, tal como los actores lo hacen a través de sus personajes. También en el mundo de la actuación se le recordó a lo largo de la última década.

En 2016 el productor Omar Suárez estrenó "Amor eterno", puesta musical que tenía como marco la época dorada de la XEW, se interpretaban 26 temas del compositor. El elenco fue muy taquillero (Ana Bárbara, Dulce, Pablo Montero, Mariana Seoane, Natalia Sosa), pero problemas relacionados con los derechos de la explotación de la obra musical de Aguilera hicieron que a unos días de estrenada la puesta se clausurara el teatro. Otra breve temporada de apenas un mes se realizó en 2017.

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"Cirque Música Querida: La celebración oficial de Juan Gabriel". Como su nombre lo dice, este montaje acrobático sí contó con la autorización del heredero de Juan Gabriel. La temporada fue de siete meses y fue una puesta en la que se escucharon 30 canciones representadas con actos acrobáticos y aéreos.

Producida y dirigida por Pedro Damián, "Ni tú, ni yo, el musical" tenía como hilo conductor siete historias entrelazadas por canciones de Juanga. Originalmente la puesta se llamaba "Alberto, el musical", pero "una reestructura en la producción" generó el cambio. Solo tuvo dos presentaciones en enero de este año en el Teatro Metropólitan.

"Lágrimas y lluvia" han corrido a lo largo de la última década en la que Alberto Aguilera Valadez no ha estado en este plano. Nadie duda que es "El más querido", el artista que con sus letras y su manera de interpretar sus composiciones cautivó a la gente, quien le dijo en 45 años de carrera "Nadie es como tú" y que hoy le sigue diciendo "Siempre estoy pensando en ti", por eso, añaden, "No discutamos" y le piden "Quédate conmigo esta noche", "Te lo pido por favor".

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