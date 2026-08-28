La noche de este viernes 28 de agosto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó los resultados del examen de control presencial que se aplicó tras las irregularidades que detectó la institución durante el examen que se llevó a cabo en línea para el ingreso del ciclo escolar 2026-2027/1.

Los resultados ya están a disposición de las y los aspirantes en la página https://www.dgae.unam.mx/ de la Dirección General de Administración Escolar, donde podrán acceder al apartado “Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura” e ingresar a “Resultados Examen de Control 2026”.

Con su número de folio podrán ingresar a “Tu Sitio” donde, aquellas personas aspirantes que fueron seleccionadas encontrarán una liga para descargar su carta de asignación y toma de protesta universitaria, el acuse de credencial como alumno, los datos de su alta al IMSS y su comprobante de inscripción, entre otros documentos.

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A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios indicó que para este ciclo escolar, recibirá a 49 mil 74 alumnas y alumnos de primer ingreso. De ellos, 28 mil 151 ingresarán a través del Pase Reglamentado y 20 mil 923 mediante el concurso de selección.

“A las y los aspirantes seleccionados se les invita a consultar la página de su facultad o escuela para continuar sus trámites y participar en las actividades de recepción y bienvenida”, informó la UNAM.

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Consulta aquí tu resultado: https://primeringreso1.dgae.unam.mx/2026/sitios/CSL/ingresar.html?ev=356a192b7913b04c54574d18c28d46e6395428ab

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UNAM convoca a más de 58 mil, sólo asisten 37 mil

Se estima que hasta 22 mil aspirantes convocados no se presentaron a la evaluación presencial. De acuerdo con el rector Leonardo Lomelí Vanegas, la asistencia final en las cuatro sedes habilitadas (Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana) superaría los 36 mil sustentantes y podría acercarse a los 37 mil. Si se considera que fueron convocados 58 mil 400 aspirantes, el ausentismo rondaría 37%.

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En números absolutos, ello significa que entre 21 mil y 22 mil jóvenes decidieron no acudir al examen de control organizado por la Máxima Casa de Estudios tras las irregularidades detectadas en el proceso de admisión en línea aplicado entre mayo y junio.

El martes pasado, el rector Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que aproximadamente 6 de cada 10 aspirantes que presentaron el examen de control presencial fueron aceptados en la institución.

Con respecto a los aspirantes con exámenes cancelados, sostuvo que “está plenamente documentada la irregularidad. Se tiene el video completo y no fue sólo un desvío. Cuando hay algún desvío o alguna actitud que se sale del patrón no hay una cancelación, hay una llamada de atención y es hasta cierto número cuando ya se cancela el examen”.

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Adicionalmente, informó que entre el 7 y el 11 de septiembre, una vez que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 entregue sus recomendaciones, se dará a conocer la determinación sobre si el examen de admisión a la Universidad Nacional volverá a modalidad presencial.

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