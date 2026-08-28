La alcaldía Tláhuac tendrá una nueva ciclovía que conectará San Andrés Míxquic con Santiago Tulyehualco, como parte de los proyectos de expansión de infraestructura ciclista que impulsa el Gobierno de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, el secretario de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises, informó que –por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada– ya se desarrolló el proyecto para esta nueva ruta, aunque todavía requiere acuerdos y autorización para avanzar hacia su ejecución.

“Ya tenemos el proyecto terminado de la ciclovía (...) Que llega a Santiago Tulyehualco y parte de San Andrés Míxquic. Es una zona al borde del lago, que se puede utilizar”, explicó.

En conferencia de prensa, el secretario de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises, informó que –por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada– ya se desarrolló el proyecto para esta nueva ruta, aunque todavía requiere acuerdos y autorización para avanzar hacia su ejecución. | Foto: Especial.

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El proyecto contempla aprovechar una vía existente en la zona, aunque parte del recorrido actualmente es de terracería, por lo que será necesario realizar trabajos e invertir recursos para convertirla en una ruta ciclista adecuada.

“Sólo se utiliza una vía; una parte es terracería, pero puede ser una buena vía de ciclovía; requiere inversión también, por eso tengo que acordarlo”, señaló.

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Buscan rehabilitar la ciclovía que ya existe en Tláhuac

Además de la nueva conexión entre Míxquic y Tulyehualco, la Secretaría de Movilidad analiza reacondicionar la ciclovía que actualmente existe en Tláhuac, para lo cual ya mantiene conversaciones con la alcaldesa. Explicó que la estrategia no se limitará a construir nuevas rutas, sino que también contempla recuperar infraestructura ciclista que actualmente se encuentra deteriorada o parcialmente inutilizada.

La Secretaría de Movilidad analiza reacondicionar la ciclovía que actualmente existe en Tláhuac. | Foto ilustrativa: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que próximamente será presentado un proyecto de ciclovías para Tláhuac y otras alcaldías: “Vamos a empezar rescatando las que ya existen, pero que son o están obstaculizadas, en distintas partes de la ciudad. Las tenemos nuevamente que recuperar”.

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Héctor Ulises también explicó que actualmente se realizan estudios para acelerar la expansión de ciclovías durante 2027, además de mantener trabajos de mantenimiento de los carriles ciclistas existentes.

“Hay un plan maestro de expansión ciclista 2025-2030. Ese plan establece las posibles zonas de crecimiento y está en desarrollo”, concluyó.

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JACL/cr