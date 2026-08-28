[Publicidad]
Derivado de labores de investigación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la cooperación con autoridades de Estados Unidos, fuerzas federales de seguridad detuvieron en Mexicali, Baja California, a Salvador “N”, otro presunto operador financiero de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el sujeto cuenta con investigaciones de las Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con acciones financieras en Estados Unidos, incluida su designación por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), debido a su supuesta participación en una red de lavado de dinero vinculada a este Cártel.
Por medio de redes sociales, reiteró que la "cooperación internacional, basada en el respeto irrestricto a nuestra soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la reciprocidad, fortalece nuestras capacidades para afectar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales".
Lee también Caen en Oaxaca 10 "sindicalistas" ligados al Cártel de Sinaloa; son acusados de extorsión e invasión de predios
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Hombre muere en el paradero de Indios Verdes; al parecer, se autolesionó con un arma de fuego
Metrópoli
Lluvias dejan encharcamientos y daños en vialidades de Iztapalapa y Coyoacán; vehículos se ven afectados
Metrópoli
Repartidores protestan frente a Fiscalía CDMX tras detención de 5 personas acusadas de extorsión; exigen justicia para dos compañeros
Mundo
Dan 5 años de cárcel a Lenín Moreno por corrupción; es inhabilitado para ejercer cargos públicos