Derivado de labores de investigación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la cooperación con autoridades de Estados Unidos, fuerzas federales de seguridad detuvieron en Mexicali, Baja California, a Salvador “N”, otro presunto operador financiero de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el sujeto cuenta con investigaciones de las Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con acciones financieras en Estados Unidos, incluida su designación por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), debido a su supuesta participación en una red de lavado de dinero vinculada a este Cártel.

Por medio de redes sociales, reiteró que la "cooperación internacional, basada en el respeto irrestricto a nuestra soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la reciprocidad, fortalece nuestras capacidades para afectar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales".

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