Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, advirtió que para atacar a los cárteles “hay que ir tras el dinero”.

A través de sus redes sociales, el embajador Johnson celebró que el operador de una empresa de transferencia de dinero con sede en Minnesota fue acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico para el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Hay que ir tras el dinero. Hay que atacar a los cárteles donde más les duele: sus recursos”, advirtió el diplomático estadounidense.

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Agregó que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump “estamos atacando toda la red criminal, desde los traficantes hasta los facilitadores financieros que mueven sus ganancias ilícitas”.

Expuso que este caso en Minnesota, que involucra al menos 750 mil dólares presuntamente lavados para el CJNG mediante transferencias estructuradas e identidades falsas, muestra cómo operan estas redes “y por qué debemos atacarlas desde todos los frentes”.

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“Trabajando con México, seguiremos desmantelando estas redes para hacer que nuestros dos países estén más seguros”, escribió el embajador Johnson.

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Un gran jurado federal del Distrito de Minnesota presentó una acusación formal el 20 de agosto contra Christopher A. Bravo Marín, de 46 años, de nacionalidad mexicana y residente de Minneapolis, por conspirar para lavar al menos 750 mil dólares provenientes del narcotráfico en nombre del CJNG, “uno de los cárteles de la droga más prolíficos y peligrosos de México”.

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Bravo fue arrestado por agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional y compareció ante un juez en Minneapolis.

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bmc