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Un hombre murió luego de, al parecer, autolesionarse con un disparo de arma de fuego al interior de la terminal de autobuses ubicada en avenida Insurgentes Norte y la calle Ilhuicamina, en la colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el sitio también fue localizado un hombre de aproximadamente 25 años que presentaba una herida provocada con un arma punzocortante en el cuello.
El lesionado relató a los policías que momentos antes, se encontraba comprando un boleto con destino a Ixhuatlán de Madero, cuando el hombre que posteriormente murió lo agredió con el arma blanca.
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Paramédicos atendieron al joven y determinaron trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.
La zona fue resguardada por elementos de la SSC, mientras se notificó de los hechos al agente del Ministerio Público, quien inició las investigaciones correspondientes.
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Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizará los peritajes necesarios para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión y el posterior disparo.
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JACL/cr
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