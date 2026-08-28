Derek Maltz, exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), publicó un video hecho con Inteligencia Artificial burlándose del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, esto tras la polémica por su retorno fallido a su cargo y el abandono de Morena por las acusaciones de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

"Nos vemos pronto en los Estados Unidos, tal vez puedo quedarme con 'El Chapo'", dice el retrato falso de Rocha Moya con sorna y de fondo la bandera de México, que publicó el exfuncionario en su cuenta de X.

Derek Maltz señaló al mandatario con licencia de presuntamente conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir "cantidades masivas de narcóticos en Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos".

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"Sr. Rocha Moya, ojalá lo veamos pronto en Estados Unidos", remató.

Estados Unidos acusa a Rocha Moya

El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, junto a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, fueron acusados por Estados Unidos de presuntamente coludirse para la protección de operaciones del Cártel de Sinaloa.

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Ante esto, Rocha Moya solicitó licencia temporal para después regresar al cargo durante 33 horas, y finalmente solicitar una segunda licencia, por lo que el Congreso estatal designó en su Graciela Domínguez, como gobernadora interina.

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“Allegedly Conspired With Leaders of the Sinaloa Cartel to Import Massive Quantities of Narcotics Into the United States in Exchange for Political Support and Bribes.



Mr. ROCHA MOYA hopefully we will see you in the USA.

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Video… pic.twitter.com/7xHIePoWq3 — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) August 28, 2026

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dmt/bmc