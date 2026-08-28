El indígena mixteco Ángel Daniel Bautista Vásquez recibió una disculpa pública por parte del Estado mexicano por las violaciones a sus derechos a una investigación pronta e imparcial, a la protección y garantías judiciales, tras su detención en Tlaxiaco, Oaxaca, en 2020.

El subsecretario de derechos humanos, población y migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, indicó que el gobierno de México reconoce las omisiones documentadas y las afectaciones físicas y emocionales derivadas de su búsqueda de justicia.

“Reiteramos nuestro compromiso de avanzar hacia la verdad, la reparación integral y la no repetición”, declaró.

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Mencionó que este acto de disculpa pública forma parte de las medidas de satisfacción ordenadas por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, después de que fuera víctima del delito de tortura por dos policías, provocándole una lesión en la pierna izquierda por impacto de bala, además que le ocasionaron fracturas y lesiones en ambas piernas.

En julio pasado, el joven sobreviviente de tortura denunció que los magistrados de la Tercera Sala Penal Colegiada del Poder Judicial de Oaxaca, a cargo de la magistrada presidenta Alba Osorio Velasco, podrían dejar en libertad a dos expolicías de Tlaxiaco, quienes ejercieron violencia extrema hacia él en marzo del 2021.

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Ángel Bautista, junto con Maurilio Santiago, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), explicaron que estaba pendiente resolver el recurso de apelación interpuesto por los dos expolicías municipales de Tlaxiaco, Melquiades A.S. y Jorge H. S. o Jorge S. H, en contra de la medida cautelar de prisión preventiva en la causa penal 121/2025 por el delito de tortura.

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