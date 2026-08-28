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En el marco de su 110 aniversario, EL UNIVERSAL alista un concurso de caricatura, destinado a aquellas personas que les gusta dibujar y hacer crítica política y social a través de sus dibujos.
A pesar de que aún no comparte las bases, adelanta que las y los interesados participen y podrán ser su próximo colaborador. "Está pendiente de las bases", concluye.
Puedes ver las caricaturas políticas de los colaboradores de El Gran Diario de México (Boligán, Galindo, LUY, Kemchs, WALDO, entre otros), aquí.
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dft/bmc
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