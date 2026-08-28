TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Un incendio forestal focalizado en el predio Zacalapa, del municipio de Copainalá, catalogado como pueblo mágico, ha consumido unas 40 hectáreas de vegetación y árboles, informaron pobladores.

Lugareños del poblado Miguel Hidalgo Zacalapa, dijeron que el incendio empezó el jueves, alrededor de las 10 noche en un cerro ubicado en los límites de ese municipio y de Coapilla, pero las autoridades intervinieron hasta este viernes.

El fuego, denunciaron, avanzó por la falta de intervención y la acción a tiempo de los ayuntamientos de Copainalá y Coapilla; los pobladores intentaron controlarlo desde la noche del jueves.

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Las llamas han consumido plantaciones de árboles de cedro. Los lugareños estimaron que el fuego ha consumido entre 30 y 40 hectáreas.

La preocupación como residentes adquiere una dimensión mayor porque el cerro dañado es parte de una micro cuenca de importancia municipal.

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Es importante preservar ese recurso, advirtieron, ahora que el ayuntamiento de Copainalá realiza una obra relacionada con la extracción y conducción de agua desde esta zona para abastecer a la cabecera municipal.

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Afirmaron que no nada más exigen a las autoridades que apaguen el fuego, sino que urge que se habilite un programa de restauración ambiental y de manejo integral de las cuencas.

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Expusieron en un documento que la vegetación de una cuenca y sus zonas de recarga cumplen funciones fundamentales para la regulación del agua.

La pérdida de cobertura vegetal puede modificar la infiltración y el escurrimiento, incrementar la erosión y movilizar sedimentos y cenizas hacia arroyos y manantiales, alertaron.

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La pérdida de cobertura vegetal puede modificar la infiltración y el escurrimiento, incrementar la erosión y movilizar sedimentos y cenizas hacia arroyos y manantiales.

Los daños al cerro pueden tener consecuencias en la vegetación y árboles que integran el ecosistema, la fauna silvestre, la calidad de las fuentes y corrientes, así como la estabilidad y fertilidad del suelo, la salud de las personas expuestas al humo y las partículas.

El cerro y el entorno de Zacalapa no representan únicamente un espacio físico, sino que son parte del territorio que habitan, conocen, recorren y conservan las comunidades.

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Se trata de espacios vinculados con la memoria, las practicas comunitarias, el paisaje y la relación histórica de los nativos con el agua, la tierra y el bosque, aseguraron.

Esta preocupación no es menor, es relevante, dijeron los pobladores, porque el municipio obtiene provecho turístico de esa comunidad, especialmente desde que, en 2023, obtuvo su nombramiento de pueblo mágico, otorgado por la Secretaría de Turismo federal.

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Sobre el incendio, la Secretaría de Protección Civil estatal informó que brigadas de diversas dependencias y habitantes combaten el incendio forestal que daña vegetación de bosque de pino.

En un comunicado reportó que el incendio tiene un 50 por ciento de control y 40 por ciento de liquidación.

En las labores se dispone de una fuerza de tarea de 94 personas, integrada por personal de Protección Civil y policías municipales de Copainalá y Coapilla; participan además pobladores de la ribera Zacalapa y ejidatarios de San Pedro.

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🌲🔥 Derivado del sobrevuelo de evaluación y reconocimiento del incendio forestal intermunicipal Copainalá–Coapilla, ubicado en el predio Zacalapa, identificamos afectación en vegetación de bosque de pino. pic.twitter.com/GBViNyYSzU — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) August 28, 2026

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cdm