Mantener la inercia positiva es el principal objetivo de Chivasa ante Pachuca. Esta tarde, el Rebaño se enfrenta a los Tuzos, con el objetivo de alargar su buena racha.

Desde que el equipo rojiblanco perdió (0-2) con el Toluca en la primera jornada del torneo, no ha vuelto a caer. Después de ese descalabro, obtuvo tres victorias (FC Juárez, Santos y Tijuana) y un empate (Puebla). Diez puntos sumados de 12 posibles.

Además, viene de pasarle por encima (5-2) y quitarle el invicto a los Xolos. Se encuentra en un gran momento y debe confirmarlo hoy. La goleada contra los fronterizos en el Akron también fue una buena señal de que las Chivas se encuentran bien, pese a la salida de Armando González. Ahora, toca demostrar que, realmente, no lo extrañan ni necesitan.

El Rebaño tiene que aprovechar que enfrente tendrá a un rival que vive una realidad completamente distinta a la suya. Desde la fecha 1, donde vencieron con autoridad (0-3) a los Pumas, los Tuzos no han vuelto a ganar un solo partido.

Los hidalguenses perdieron con el Querétaro, el León, el Puebla y empataron con el Atlético San Luis. Han sumado un punto de los últimos 12 disputados.

Por tal motivo, la escuadra de Benjamín Mora intentará salir del bache en el que se encuentra.

[Publicidad]

Sin embargo, el conjunto tapatío suele obtener buenos resultados cuando juega en el Hidalgo. En sus últimas 10 visitas, suma cuatro victorias y tres empates.

Además, acumula tres victorias en fila, donde no ha permitido ni una anotación de los locales. Las Chivas de Gabriel Milito tienen todo a su favor para sumar de a tres contra el Pachuca. Ganar les permitiría afianzarse en la parte alta de la tabla e, incluso, pelear por el liderato del futbol mexicano. El Rebaño no puede fallar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.