La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó 10 acciones del gobierno de México con el objetivo de fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas para mejorar la calidad de la información, ampliar las capacidades institucionales, acelerar la localización e identificación de personas, y reforzar la atención y coordinación con las familias y las entidades.

Durante la presentación del Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), la titular de dicha dependencia, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se hace todo lo que está al alcance del gobierno para la búsqueda de personas desaparecidas.

“Agradecer a familias y colectivos el tiempo que dedican a la búsqueda de sus seres queridos, el diálogo permanente con ellos es una responsabilidad para nosotros”, comentó al destacar la instalación de políticas públicas destinadas a la localización de personas.

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El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, comentó que esta estrategia contempla: garantizar que todos los reportes en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) cuenten con datos completos, con el acompañamiento de 10 especialistas nacionales y extranjeros para el análisis técnico, científico y jurídico que permita implementar acciones. También:

Lograr que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación

Dar a conocer los avances en la búsqueda y localización de personas con la Plataforma Única de Identidad, en la búsqueda generalizada por parte de los estados y de la búsqueda en territorio con brigadas de la Comisión Nacional de Búsqueda ( CNB )

) Informar los avances de la ANBI

Reforzar las búsquedas en vida en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas y privadas

Además:

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Implementar un Plan de Identificación Humana, encabezado por la Fiscalía General de la República ( FGR ), para abatir el rezago forense

), para abatir el rezago forense Prevenir el reclutamiento y la cooptación de jóvenes mediante plataformas digitales

y la cooptación de jóvenes mediante plataformas digitales Ampliar las capacidades operativas, técnicas y humanas de la CNB con personal especializado

Mantener la atención y el diálogo permanente con familias de personas desaparecidas y colectivos

Llevar la estrategia al territorio por medio de jornadas de atención a familias y coordinación en las entidades federativas

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Especialistas nacionales y extranjeros

Sobre la integración del grupo de expertos nacionales y extranjeros, Medina explicó que el perfil consiste en análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación, entre otras actividades, con el objeto de contribuir a la revisión técnica de las bases del Registro Nacional, los procesos de búsqueda y, en su caso, las adecuaciones necesarias al marco jurídico.

A partir de julio de 2025, se reportó que se han detectado 40 mil 628 coincidencias en registros de personas reportadas como desaparecidas que presentan trámites o actividades posteriores a la fecha del reporte. De este número, 6 mil 939 ya cuentan con reporte de localización.

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En los últimos dos meses se concretaron 3 mil 39 localizaciones. A través de la Alerta Nacional, se ha localizado en los últimos meses a 2 mil 572 personas, la mayoría durante las primeras 48 horas posteriores al reporte. Mientras que a través de las brigadas territoriales de la Comisión Nacional de Búsqueda se han hecho mil 75 localizaciones con vida; 86% fueron ausencias voluntarias no vinculadas a algún delito.

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“Nuestra responsabilidad es buscar con seriedad y sin descanso, y contribuir a que las investigaciones avancen con verdad y justicia (...) Que no quepa duda que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo todo a su alcance, modificando esquemas de trabajo, innovando estrategias, capacitando personal y usando las herramientas necesarias para encontrar a sus seres queridos. Su dolor no es indiferente para la Secretaría de Gobernación, por eso hemos transformado la forma de hacer las cosas para responder de manera eficaz y humana a esta sentida demanda".

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“Tenemos claro que aún nos queda mucho por hacer en este tema, pero no hemos claudicado en nuestra obligación, por el contrario, seguimos en la búsqueda de quienes están ausentes en sus hogares”, declaró la titular de la Segob.

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dft