Los Xolos de Tijuana pueden agradecerle a Rubén Duarte porque, en la sexta fecha del torneo Apertura 2026, les regaló dos penales para firmar una victoria (2-0) ante unos Pumas que terminaron con solo diez jugadores.

Dos errores de Rubén Duarte le costaron caro a los auriazules. El defensa español abrazó y tiró al delantero Mourad Daoudi para regalarle un penal inicial a la escuadra fronteriza. Gilberto Mora (53') no tardó en cobrar la pena máxima para abrir el marcador en el Estadio Caliente, después de un primer tiempo en el que escasearon las oportunidades de gol.

“Morita” ahora puede contar ― como anécdota― que burló la defensa del histórico arquero Keylor Navas, tres veces campeón en la Champions League con el Real Madrid. Y no solo una, sino dos veces.

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Gilberto Mora y Ramiro Árciga en festejo de gol con los Xolos de Tijuana - Foto: Imago7

Seis minutos después, el panorama se oscureció aún más para Pumas. Sin mayor esperanza, Pablo Bennevendo (59') abandonó la cancha porque recibió una tarjeta roja, después de tirar a Mourad Daoudi con una entrada dura. Las rodillas del futbolista, con ascendencia marroquí, resintieron la noche.

Paradójicamente, el escenario se repitió: Rubén Duarte firmó un doblete… Pero de errores. El defensa cometió un segundo error que obligó a la definición desde los once pasos donde, una vez más, Gilberto Mora (81') aprovechó la oportunidad para hundir a los auriazules.

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Decepcionado, Keylor Navas sacudió la cabeza mientras, a lo lejos, el joven mediocampista mexicano pegó un brinco y abrazó a sus compañeros para celebrar la inevitable victoria de la escuadra fronteriza.

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Pablo Bennevendo en lamento, durante la fase regular del torneo Apertura 2026 con Pumas - Foto: Imago7

Con este resultado, Pumas hila seis compromisos sin conocer la victoria, al considerar las seis fechas del torneo Apertura 2026 de la Liga MX y la Fase de Grupos de la Leagues Cup, donde quedó eliminado. De momento, los auriazules ocupan el décimo puesto en la tabla general del torneo local, a la espera de recuperar la esperanza con el regreso del “Chino” Huerta.

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En contraste, los Xolos de Tijuana escalaron momentáneamente hasta el segundo puesto. En la siguiente fecha del torneo enfrentarán a las Águilas del América. Mientras que, por su parte, Pumas jugará contra León, semifinalista de la Leagues Cup.