Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Elementos de la Policía Investigadora cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Estrellita “N”, por su probable participación en el delito de Violencia Familiar Equiparada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que la acción ministerial deriva de la carpeta de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra la Niñez y la Mujer (FENNAM), tras la denuncia interpuesta por los hechos cometidos de manera reiterada en contra de una adolescente.

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Según las indagatorias desarrolladas por la representación social, los hechos ocurrieron entre octubre de 2024 y julio de 2026, en el interior de una institución educativa privada ubicada en la colonia Unidad Nacional, de este municipio, donde la imputada, aprovechando su posición de jerarquía, autoridad y custodia, ejerció actos reiterados de violencia física y psicológica en agravio de la menor.

Actualmente Estrellita “N” se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira, por el delito de Feminicidio, en contra de la adolescente Dafne Zapata Quintos. Fue ahí donde se le cumplimentó la nueva orden de aprehensión.

Ella fue puesta inmediatamente a disposición de la autoridad judicial correspondiente, la cual determinará su situación legal conforme a derecho en las próximas horas.

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