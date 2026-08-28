Mérida, Yucatán.- Los pueblos mayas de Yaxcopoil, San José Tzal, Tebec y Hotzuc mantienen una ofensiva legal contra bancos de materiales pétreos que operan o pretenden instalarse cerca de sus viviendas, sitios arqueológicos y fuentes de agua.

Las comunidades acusan a las autoridades federales y estatales de no garantizar sus derechos al territorio, la consulta indígena y un medio ambiente sano.

También cuestionaron al Poder Judicial de la Federación por haber permitido que uno de los proyectos continúe mientras se resuelve un juicio de amparo.

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Acompañados por la organización Utsil Kuxtal, los habitantes han presentado denuncias ante dependencias ambientales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y tribunales federales.

El colectivo señala que las irregularidades y afectaciones señaladas todavía no han sido acreditadas mediante resoluciones definitivas.

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El caso más reciente es Yaxcopoil, cuyos habitantes presentaron el pasado 19 de agosto una denuncia ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS).

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Las acciones legales están dirigidas contra los bancos de materiales CYPSSA-Península y otro cuya razón social se desconoce.

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La comunidad sostiene que ambos bancos fueron instalados sin consulta y cuestiona su cercanía con zonas habitadas y patrimonio arqueológico.

El colectivo Utsil Kuxtal indicó que un estudio técnico incorporado a las denuncias, ubica las operaciones a 994 metros del núcleo poblacional de Yaxcopoil, a mil 918 metros del sitio arqueológico Yaxcopoil-Tanmul y aproximadamente a 600 metros de un tanque estacionario de gas.

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En marzo de este año, habitantes de San José Tzal, Hotzuc y Tebec promovieron un juicio de amparo contra autoridades federales y estatales por las omisiones que permitieron el funcionamiento de un banco de extracción de la empresa PROSER.

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