La Secretaría de la Defensa Nacional informó que este viernes 28 de agosto, un helicóptero UH-60M de la Fuerza Aérea Mexicana realizó un aterrizaje de emergencia en en el Centro de Adiestramiento Regional de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango.

Autoridades confirmaron que los siete ocupantes presentaron contusiones leves y fueron atendidos por personal militar.

Asimismo, se activó la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea Mexicana, con el objeto de determinar las causas que originaron este evento.