La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que el próximo 22 de septiembre –en el marco del Día Mundial Sin Auto– se presentarán las primeras mil 500 bicicletas de la renovación de Ecobici en la plancha del Zócalo capitalino.

La mandataria capitalina detalló que, para la renovación de Ecobici, se destinó una inversión multianual de 10 años, de hasta 2 mil 434 millones de pesos. “Se trata de un modelo de contrato abierto. Es importante aclarar que los 2 mil 434 millones son la inversión máxima”.

La mandataria capitalina detalló que, para la renovación de Ecobici, se destinó una inversión multianual de 10 años, de hasta 2 mil 434 millones de pesos. | Foto: Especial.

“Se establece un monto mínimo de 978 millones y un monto máximo de 2 mil 400 millones. El gasto final dependerá de los servicios que efectivamente se requieran y se presten, y en ningún caso podrá superar ese máximo”, especificó.

Lee también “¡Buena vida, buena muerte!”: Marchan para exigir una muerte digna en la CDMX

También expuso que, actualmente, solo una de cada 10 bicicletas cuenta con localizador satelital GPS, y ahora, con el nuevo contrato, las 15 mil bicicletas tendrán esta tecnología.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que el próximo 22 de septiembre– en el marco del Día Mundial Sin Auto– se presentarán las primeras mil 500 bicicletas de la renovación de Ecobici. | Foto: Especial.

“También fortalecimos las reglas para garantizar mejor servicio y en esto reside la variación del monto de inversión. Hasta ahora, si la empresa tardaba en reponer una bicicleta o conseguir refacciones necesarias para repararla, no recibía penalización. Con el nuevo contrato, estos retrasos serán sancionados, porque solo se va a pagar lo efectivo; es decir, aquellas bicicletas que se usen. ¿Esto qué significa? Que las bicicletas deberán repararse y volver a estar disponibles, con mayor rapidez”, concluyó.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr