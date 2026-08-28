El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) planea invertir unos dos millones de dólares en la adquisición de perros robots que le ayuden en operativos de inspección que puedan representar un riesgo a su personal, según un registro de propuestas del Ejecutivo estadounidense.

La propuesta, registrada en el Sistema de Previsión de Planificación de Adquisiciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), explicó que ICE requiere adquirir varios robots, conocidos como Spot, de la empresa Boston Dynamics.

El robot de cuatro patas puede desplazarse por terrenos complicados, subir escaleras y trabajar en lugares donde sería peligroso enviar directamente a una persona. Tiene incorporadas varias cámaras y sensores que le permiten desarrollar inspecciones en áreas complejas, según describió la compañía.

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Perros robot pueden operados a distancia

Spot puede ser operado a distancia o ejecutar determinadas misiones de manera autónoma.

El DHS argumenta que las capacidades de Spot contribuyen a “mejorar” la seguridad de los agentes, respaldar la toma de decisiones operativas fundamentadas y reforzar la respuesta del ICE a incidentes en zonas peligrosas, confinadas, inestables o de difícil acceso.

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La propuesta pone como límite máximo de inversión dos millones de dólares.

Guantes electrificados son considerados tortura

La adquisición de los robots y sus accesorios forma parte de un amplio plan de compra para equipar a ICE, que incluye un contrato de 16 mil millones de dólares para la adquisición de 6 mil guantes capaces de administrar descargas eléctricas.

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Los guantes tienen electrodos conductores en la palma que, al activarse y entrar en contacto directo con la piel, emiten pulsos eléctricos para causar dolor; no funcionan a través de la ropa.

El DHS describió los guantes, denominados G.L.O.V.E. (siglas en inglés de Generated Low Output Voltage Emitter, algo así como 'emisor generado de bajo voltaje de salida'), como un "dispositivo de desescalada", pero esto no ha evitado que crezca la preocupación por dar a los agentes de inmigración otra herramienta que podría intensificar el uso de la fuerza.

Defensores de los derechos de los inmigrantes, como la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés), calificaron el uso de los guantes como una forma de tortura.

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