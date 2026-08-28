Tras 43 años de su inauguración, "Hooters", el restaurante, tendrá su propia película, en la que se narrará los acontecimientos que llevaron a que sus fundadores a emprender el negocio de alitas que, en la actualidad, cuenta con sucursales en alrededor de 29 países.

"Deadline" dio a conocer la primicia de que ya se prepara una producción en torno a la historia de la cadena internacional del bar/restaurante, característico por la sensación que las jovenes que atienden el establecimiento causan en sus comensales.

Se trata de un impulso de los propios socios fundadores de la franquicia, motivo por el que se tratará de una producción cinematrográfica independiente; el presupuesto provendrá de aquellos mismos que, un día, a inicios de los ochenta, apostaron por el concepto.

Este fue creado por Ted y Jerry, un par de jóvenes con ilusiones de triunfar y probar un punto, sus imaginaciones más creativas podían cobrar sentido en la realidad y, a su vez, generar ganacias monetarias.

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La cinta, la cual será dirigada por el cineasta Jon Rosenbaum, "Benchwarmers 2: breaking balls" (2019), narra la ocasión en que Ted y Jerry, amigos de la infancia, de un condado de Iowa, que se percatan que, su intento de triunfar en el sector restaurantero y en los negocios, comienza a ser amanezado por el gobierno federal.

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Y es que, no se trataba de un establecimiento de comida y consumiciones cualquiera, sino de un restaurante, en donde se servían alistas de pollo y cerveza, atentido por jóvenes que, de uniforme, portaban pequeños shorts, camisetas ajustadas y medias trasparentes, lo que convocó a miles de hombres, tanto a adultos y jóvenes y, posteriormente, a mujeres y familias.

De hecho, en la película se revelara que la primera, denominada "Hooters girl" fue Diane, la joven de la que estaba enamorado Ted, por aquella época.

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El medio, especializado en cine, señaló que, a estas alturas de la post-producción, los creadores de la cinta están en búsqueda de llevar a cabo el casting para los personajes principales.

“Creo que la gente va a disfrutar viendo cómo éramos simplemente unos tipos que no sabíamos lo que hacíamos, pero que nos lo pasábamos genial, hay mucho drama, pero también mucha pasión y diversión", dijo a "Deadline" uno de los productores de la película.

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