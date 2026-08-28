Espectáculos | 28-08-26 | 16:03 |

Estese realizará la final de , en donde conoceremos a la participante que representará a la delegación de nuestro país en la competición mundial y será la, , quien entregue la corona a la nueva reina, ¿en dónde y cuándo puedes disfrutar del?, te damos todos los detalles.

Fue el sábado 13 de septiembre del 2025 cuando el nombre de Fátima Bosch fue pronunciado como el ganador; se trataba del comienzo de un exhaustivo camino en que la tabasqueña no sólo conquistó a sus paisanas y paisanos, sino a todo México y, posteriormente, al mundo entero.

Ahora, el certámen de belleza está listo para elegir a una nueva representante de nuestro país, la cual se convertirá en la delegada mexicana que, en noviembre, se debatirá la corona con participantes de todo el mundo.

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Y si bien, Miss Universe México ya comenzó con las actividades previas a la final, conocidas como "Competencia preliminar", en donde las 32 concursantes modelaron con el traje típico de su respectivo estado -y hoy, viernes, se realice la competición de trajes de baño-, será este sábado 29 de agosto cuando se conozca cuál de ellas será la ganadora de la edición de este año.

¿En dónder y a qué hora ver Miss Universe México 2026?

La competición será transmitida en vivo desde el canal oficial de YouTube del certamen:

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Esta es la liga directa para ver la gala:

La transmisión estará disponible desde las 18:30 horas, es decir a las 6:30 pm.

En esta ocasión, el certamen .

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¿Qué otros detalles conocemos acerca de Miss Universe México 2026?

Las 32 candidatas se están hospedando en el Corazón Cabo Resort & Spa, hotel de lujo, donde también se llevará a cabo la gran final; está ubicado en Cabo San Lucas (Baja California Sur), cerca de la Playa Médano.

Clovis Niennow, el famoso conductor que entrevistó a Shakira, en el marco del Mundial de Fútbol, será el anfitrión de la noche.

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En lo que respecta a el jurado estará conformado por siete personalidades:

  • Daniela Cosío: modelo mexicana (oriunda de Baja California Sur), participante de Nuestra Belleza México, en su edición de 2005.
  • Aaron Mercury.
  • Ilda Ledesma: empresaria del sector turístico, socia fundadora del Corazón Cabo Resort & Spa.
  • Inna Moll: modelo chilena.
  • Doctor Luis Gil: cirujano plástico oficial de Miss Universe México.
  • Lina Luances: Miss Universe Cuba 2025.
  • Pepe Medel: historiador, especialista en certámenes de belleza.

Estas son las 32 candidatas:

  • Ale Juarico, representante de Puebla
  • Ana Cristina Muñoz, Guanajuato.
  • Angélica Arredondo, Hidalgo.
  • Anylu Martínez, San Luis Potosí.
  • Areli Favela, Chihuahua.
  • Arisbe Cueto, Nuevo León.
  • Carla Osorio, Yucatán.
  • Catherine López, Chiapas.
  • Cristina Guillén, Sinaloa.
  • Diana Castillo, Tlaxcala.
  • Diana Marín Sandoval, Aguascalientes.
  • Estefany Luna, Oaxaca.
  • Evelia Morales, Nayarit.
  • Fernanda Abaroa, Guerrero.
  • Génesis Vera, Veracruz.
  • Gisella Flores, Tamaulipas.
  • Glenda Makhlouf, Coahuila.
  • Isela Hernández, Durango.
  • Ithza Andrade, Querétaro.
  • Jimena Madrigal, Estado de México.
  • Maje Venegas, Campeche.
  • María Vargas, Jalisco.
  • María Zepeda, Colima.
  • Mariana Macías, Michoacán.
  • Moneth Chio, Sonora.
  • Naxca Maureen Doty, Quintana Roo.
  • Samantha Bastidas, Baja California.
  • Selene Zazueta, Baja California Sur.
  • Viridiana Ovalle, Zacatecas.
  • Ximena Aranda, Tabasco.
  • Ximena Ochoa, Ciudad de México.

Zayda Ríos, Morelos.

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melc

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