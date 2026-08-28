Este fin de semana se realizará la final de Miss Universe México, en donde conoceremos a la participante que representará a la delegación de nuestro país en la competición mundial y será la Miss Universo actual, Fátima Bosch, quien entregue la corona a la nueva reina, ¿en dónde y cuándo puedes disfrutar del certamen?, te damos todos los detalles.

Fue el sábado 13 de septiembre del 2025 cuando el nombre de Fátima Bosch fue pronunciado como el ganador; se trataba del comienzo de un exhaustivo camino en que la tabasqueña no sólo conquistó a sus paisanas y paisanos, sino a todo México y, posteriormente, al mundo entero.

Ahora, el certámen de belleza está listo para elegir a una nueva representante de nuestro país, la cual se convertirá en la delegada mexicana que, en noviembre, se debatirá la corona con participantes de todo el mundo.

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Y si bien, Miss Universe México ya comenzó con las actividades previas a la final, conocidas como "Competencia preliminar", en donde las 32 concursantes modelaron con el traje típico de su respectivo estado -y hoy, viernes, se realice la competición de trajes de baño-, será este sábado 29 de agosto cuando se conozca cuál de ellas será la ganadora de la edición de este año.

¿En dónder y a qué hora ver Miss Universe México 2026?

La competición será transmitida en vivo desde el canal oficial de YouTube del certamen: https://www.youtube.com/@OfficialMissUniverse/streams

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Esta es la liga directa para ver la gala: https://www.youtube.com/watch?v=_IJd-4SszEM

La transmisión estará disponible desde las 18:30 horas, es decir a las 6:30 pm.

En esta ocasión, el certamen no será emitido en televisión abierta.

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¿Qué otros detalles conocemos acerca de Miss Universe México 2026?

Las 32 candidatas se están hospedando en el Corazón Cabo Resort & Spa, hotel de lujo, donde también se llevará a cabo la gran final; está ubicado en Cabo San Lucas (Baja California Sur), cerca de la Playa Médano.

Clovis Niennow, el famoso conductor que entrevistó a Shakira, en el marco del Mundial de Fútbol, será el anfitrión de la noche.

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En lo que respecta a el jurado estará conformado por siete personalidades:

Daniela Cosío: modelo mexicana (oriunda de Baja California Sur), participante de Nuestra Belleza México, en su edición de 2005.

Aaron Mercury.

Ilda Ledesma: empresaria del sector turístico, socia fundadora del Corazón Cabo Resort & Spa.

Inna Moll: modelo chilena.

Doctor Luis Gil: cirujano plástico oficial de Miss Universe México.

Lina Luances: Miss Universe Cuba 2025.

Pepe Medel: historiador, especialista en certámenes de belleza.

Estas son las 32 candidatas:

Ale Juarico, representante de Puebla

Ana Cristina Muñoz, Guanajuato.

Angélica Arredondo, Hidalgo.

Anylu Martínez, San Luis Potosí.

Areli Favela, Chihuahua.

Arisbe Cueto, Nuevo León.

Carla Osorio, Yucatán.

Catherine López, Chiapas.

Cristina Guillén, Sinaloa.

Diana Castillo, Tlaxcala.

Diana Marín Sandoval, Aguascalientes.

Estefany Luna, Oaxaca.

Evelia Morales, Nayarit.

Fernanda Abaroa, Guerrero.

Génesis Vera, Veracruz.

Gisella Flores, Tamaulipas.

Glenda Makhlouf, Coahuila.

Isela Hernández, Durango.

Ithza Andrade, Querétaro.

Jimena Madrigal, Estado de México.

Maje Venegas, Campeche.

María Vargas, Jalisco.

María Zepeda, Colima.

Mariana Macías, Michoacán.

Moneth Chio, Sonora.

Naxca Maureen Doty, Quintana Roo.

Samantha Bastidas, Baja California.

Selene Zazueta, Baja California Sur.

Viridiana Ovalle, Zacatecas.

Ximena Aranda, Tabasco.

Ximena Ochoa, Ciudad de México.

Zayda Ríos, Morelos.

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