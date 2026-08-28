Aguascalientes, Ags.- Con la participación de 50 casas vinícolas, conciertos de Río Roma y Benny Ibarra, así como actividades gastronómicas, culturales y enoturísticas, la Feria de la Uva 2026 se realizará del 11 al 13 de septiembre en Expoplaza de Aguascalientes.

El evento tendrá lugar a un costado del Pabellón del Vino y reunirá a productores, familias y visitantes en torno a la producción vitivinícola de Aguascalientes. El programa contempla degustaciones, catas, experiencias relacionadas con la uva y el vino, además de actividades artísticas y culturales.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel (PAN), informó que para esta edición se espera la asistencia de alrededor de 30 mil personas y una derrama económica superior a los 24 millones de pesos.

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Aguascalientes es uno de los cinco principales productores de vid del país, con una producción anual superior a 14 mil 300 toneladas, más de mil 200 hectáreas dedicadas a este cultivo y cerca de 300 productores.

La entidad cuenta con 25 vinícolas y más de 200 etiquetas que han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales. La producción anual de vino alcanza los 15 millones de litros.

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¿Qué actividades habrá en la Feria de la Uva de Aguascalientes?

Mauricio González López, secretario de Turismo del Estado, compartió que la programación de la Feria de la Uva será un evento familiar, por lo que habrá actividades para todas las edades.

En la cuestión musical, destaca el concierto de Río Roma, el viernes de 11 septiembre, así como Benny Ibarra con un show el 12 de septiembre.

Por primera vez se realizará el Concurso de Vinos del Altiplano, que reunirá a 45 vinícolas de nueves estados del país: Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Zacatecas y los anfitriones, Aguascalientes.

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En la feria se realizará el Concurso de Vinos del Altiplano, que reunirá a 45 vinícolas de nueves estados del país. Foto: Especial.

El programa también contempla activaciones artísticas a cargo del Instituto Cultural de Aguascalientes, muestra gastronómica, exhibición de productos y subproductos de la uva y catas guiadas.

Además se organizará una macroclase de asados, concurso de glotones, la tradicional pisa de uva, pasarela de vestidos tradicionales y un taller para elaborar vino, entre otras experiencias, informó González López.

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Homenaje a pioneros del vino

La Secretaría de Turismo informó que se rendirá un homenaje especial a Nazario Ortiz Garza, quien organizó la primera Feria de la Uva en 1954 con el propósito de impulsar la industria vitivinícola de Aguascalientes.