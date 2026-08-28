Después de 18 años consecutivos recibiendo a las mejores tenistas del mundo, la ciudad de Monterrey se consolidó como uno de los destinos más importantes para la WTA a la hora de configurar su calendario de competencia.

El Abierto de Monterrey es torneo pionero del tenis femenil en México y Hernán Garza repasa con orgullo las distintas etapas de crecimiento por las que pasó, desde ser un Challenger hasta instalarse en la élite del circuito como categoría 500.

“Por aquí han desfilado las mejores tenistas del mundo y eso me da mucha satisfacción, mucho orgullo, de que Monterrey sea un escala más en el circuito de la WTA”, confesó en conferencia de prensa previa a las semifinales.

El final del aniversario 18 de este torneo está cerca y con una sonrisa en el rostro, su director comparte la buena relación que mantiene con los encargados de la WTA.

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“Cada año es una alegría tener un evento de WTA 500, son 18 años de esfuerzo y dedicación y hemos construido un gran evento, yo lo pienso como un evento que empezó con una bolsa de 100 mil dólares en 2008, después en 2009 pasamos a ser categoría 250 y hoy somos uno de 500 con una bolsa superior al millón de dólares. La misma organización de la WTA ha tenido una gran confianza en nuestra ciudad, en nuestra organización, y aquí estamos siempre con más entusiasmo, más ideas, proyectos”, agregó Hernán.

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El empresario mexicano fue de los primeros en apostar por el deporte femenil en el país, y con la mirada puesta en el futuro, confiesa que su siguiente deseo es desarrollar torneos que impulsen el talento joven varonil.

“Ya estuvimos en el tenis varonil por un tiempo y créanme que no he dejado de pensar en eso, es importante, en México a lo mejor el tenis femenil ha ido resurgiendo con más fuerza y digo esto porque yo veo una nueva generación en México de tenistas que vienen muy potentes, muy pronto vendrá una sorpresa, algunas jovencitas que ya emigraron a Academias y clínicas en Europa, Estados Unidos, y yo estoy pensando en las nuevas generaciones, jóvenes de 12-14 años, y a lo mejor en 2-3 años México puede destacar bastante en el tenis”, concluyó.

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