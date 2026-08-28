Con vals y coloridos vestidos, 456 adultas mayores de la alcaldía Iztapalapa cumplieron el sueño de celebrar sus XV años, al formar parte de la tercera edición del programa “Quinceañeras de Oro”, que se llevó a cabo este viernes en la Macroplaza Cuitláhuac.

A la celebración masiva se sumaron 54 chambelanes, también de la tercera edad.

Casi 500 adultas mayores de Iztapalapa celebran su fiesta de XV años, en el evento Quinceañeras de Oro, en la Explanada del Jardín Cuitláhuac.| Foto: Hugo Salvador/El Universal.

A pesar de la fuerte lluvia que azotó a la demarcación por la tarde, la fiesta no se apagó.

“Manos a la cintura, hoy dejan de tener 14 años y comienza una etapa hermosa”, afirmó Bruno, su maestro de ceremonias. Segundos después, al ritmo de "Balada para Adelina", las quinceañeras dieron los primeros pasos de su vals. Luego, acompañadas de sus chambelanes “de honor”, bailaron el vals familiar con sus hijos, esposos y nietos; y sacaron sus mejores pasos al ritmo de la canción de rock and roll “Confidente de secundaria”.

A la celebración masiva se sumaron 54 chambelanes, también de la tercera edad. | Foto: Hugo Salvador/El Universal.

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“Qué inmenso honor encontrarme con las mujeres que han construido Iztapalapa, porque eso son, constructoras de esta alcaldía de toda la vida”, afirmó la alcaldesa Aleida Alavez —madrina de las festejadas—, quien destacó que esta celebración es un homenaje a las trayectorias de éstas mujeres, que dedicaron sus vidas a sus familias y la comunidad, postergando sus propios sueños.

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“Tuvieron que trabajar, tuvieron que salir a buscar la forma de contribuir al sustento, tuvieron que cuidar a hermanas y hermanos menores y luego formar una familia propia. Han pasado gran parte de su vida entregadas a los demás, postergando sus deseos para que en casa no faltara nada, esas son ustedes: quinceañeras de oro”, dijo.

Al ritmo de "Balada para Adelina", las quinceañeras dieron los primeros pasos de su vals. | Foto: Hugo Salvador/El Universal.

Tras resaltar que en Iztapalapa más de 262 mil personas tienen más de 60 años, la edil destacó que el hecho de que las mujeres hayan decidido ponerse un vestido y dedicar tiempo para ellas es “un poderoso acto” en el que se colocan como protagonistas de su propia historia.

Con las quinceañeras de este viernes, suman mil 260 mujeres que han formado parte del programa.

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JACL