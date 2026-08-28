Una célula delictiva que presuntamente extorsionaba a repartidores de motocicleta por aplicación y los obligaba a transportar drogas fue desarticulada luego de tres cateos realizados en inmuebles de las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo e Iztapalapa, donde fueron capturadas cinco personas.

Los detenidos fueron identificados como Oswaldo, Amalia, Juan Carlos, Nancy y Enrique, quienes, de acuerdo con las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), exigían a los repartidores una cuota semanal de 700 pesos para permitirles trabajar y circular en determinadas zonas de la Ciudad de México.

Además, presuntamente los obligaban a utilizar sus mochilas y bolsas de reparto para transportar dosis de cocaína y marihuana.

Los cateos fueron realizados por elementos de la SSC, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, después de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar tres inmuebles posiblemente relacionados con actividades de narcomenudeo y extorsión.

En un departamento de la colonia Morelos, en Cuauhtémoc, fue detenido Oswaldo, de 44 años, señalado como presunto líder de la célula. En el inmueble fueron aseguradas una bolsa con aparente marihuana a granel y 182 dosis de polvo blanco con características similares a la cocaína.

En la colonia Modelo Pensil, en Miguel Hidalgo, fueron detenidos Amalia, de 28 años, y Juan Carlos, de 30, mientras que en la colonia Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa, fueron asegurados Nancy, de 46 años, y Enrique, de 41.

[Publicidad]

En ambos inmuebles fueron localizadas diversas dosis de aparentes narcóticos, entre ellas marihuana, una sustancia similar al cristal y polvo blanco con características de cocaína, además de teléfonos celulares.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con los objetos asegurados, donde se determinará su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que los acusados eran considerados inocentes mientras no existiera una sentencia que estableciera su responsabilidad.

[Publicidad]

“Las investigaciones continúan para detener a todos los involucrados e integrantes de dicho grupo, evitar la impunidad y seguir construyendo una Ciudad más segura, justa y en paz”, indicó el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, a través de su cuenta de X.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.