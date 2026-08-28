Tendencias | 28-08-26 | 04:00 |

Cada 28 de agosto en México, se celebra el , figuras que para muchas familias representan cariño, experiencia y una fuente inagotable de historias y enseñanzas.

Esta celebración comenzó a conmemorarse en 1983, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, como una forma de reconocer el papel de las personas mayores y la importancia que tienen dentro de la sociedad y las familias.

Si no puedes pasar esta fecha junto a ellos, un mensaje cambiará su día por completo. Foto: Pexels
Si no puedes pasar esta fecha junto a ellos, un mensaje cambiará su día por completo. Foto: Pexels

Por ello, para las personas que no puedan pasar este día con ellos, o se encuentren lejos, un mensaje, una fotografía o unas palabras acompañadas de algún recuerdo especial pueden convertirse en un detalle importante para celebrar esta fecha.

Lee también:

Las mejores frases para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo

  • Feliz Día del Abuelo. Gracias por llenar mi vida de amor, consejos y recuerdos inolvidables.
  • Abuelo, tenerte en mi vida es una verdadera bendición. ¡Feliz día!
  • Abuela, tus abrazos son de esos regalos que quiero conservar para siempre. ¡Feliz Día del Abuelo!
  • Los abuelos son las raíces que mantienen unida a la familia. ¡Feliz día!
  • Gracias, abuelo, por cada enseñanza, cada historia y cada momento compartido.
  • Abuela, tu amor hace que cualquier día sea mucho más bonito. ¡Feliz Día del Abuelo!
  • No importa cuántos años pasen, siempre tendrás un lugar especial en mi corazón.
  • Feliz Día del Abuelo a una de las personas que más quiero y admiro en mi vida.
  • Un abuelo deja huellas en el corazón de sus nietos que el tiempo nunca puede borrar.
  • Abuela, cada recuerdo contigo es un tesoro que guardaré por siempre.
  • Hoy celebramos tu vida, tu amor y todas las enseñanzas que nos has regalado.
  • Feliz Día del Abuelo a quien siempre tiene un consejo, una sonrisa y un abrazo para compartir.
  • Abuelo, gracias por creer en mí y acompañarme en tantos momentos importantes de mi vida.
  • Abuela, eres amor, ternura y ese sentimiento de hogar que nunca cambia.
  • Tener un abuelo como tú es uno de los regalos más bonitos de la vida.
  • Los años pasan, pero el amor de un abuelo permanece para siempre.
  • Que hoy recibas todo el cariño que has entregado durante tantos años. ¡Feliz Día del Abuelo!
  • Gracias por consentirme, escucharme y enseñarme tantas cosas que jamás olvidaré.
  • Abuelo, tus palabras se han convertido en enseñanzas que llevaré conmigo toda la vida.
  • Abuela, gracias por convertir los momentos sencillos en recuerdos inolvidables.
  • Hoy quiero recordarte cuánto te quiero y lo importante que eres para mí.
  • Aunque estemos lejos, siempre estás cerca de mi corazón. ¡Feliz Día del Abuelo!
  • Hoy no puedo darte un abrazo, pero te envío todo mi amor a la distancia.
  • La distancia no puede separar a una familia que permanece unida por el amor.
  • Si pudiera pedir un deseo, sería tener muchos años más para seguir creando recuerdos contigo.
  • Feliz Día del Abuelo a quienes nos enseñan que el amor de familia es un tesoro.
  • Gracias, abuelo, por cada historia que me has contado y cada enseñanza que me has dejado.
  • Abuela, tu cariño es uno de los regalos más valiosos que me ha dado la vida.
  • Un abrazo enorme para todos los abuelos que llenan nuestras familias de amor.
  • Hoy es un buen día para decirte algo que nunca debes olvidar: te quiero muchísimo.
  • Feliz Día del Abuelo a mi cómplice, mi consejero y una de las personas que más admiro.
  • Abuelo, espero que hoy recibas todo el amor que mereces. ¡Feliz día!
  • Abuela, tu amor ha dejado una huella que llevaré siempre en mi corazón.
  • Muchos de los mejores recuerdos de nuestra infancia tienen la sonrisa de un abuelo.
  • Gracias por enseñarme con tus palabras, pero sobre todo con tu ejemplo.
  • Que nunca falten los abrazos, las risas y los momentos en familia. ¡Feliz Día del Abuelo!
  • Abuelo, eres parte de mis raíces, mis recuerdos y de la persona que soy hoy.
  • Abuela, gracias por ser siempre ese lugar donde encuentro cariño y tranquilidad.
  • Hoy celebramos tu vida y agradecemos la fortuna de tenerte en nuestra familia.
  • No hay distancia ni tiempo que pueda borrar todo el amor que siento por ti.
  • A todos los abuelos que cuidan, aconsejan, consienten y aman sin medida: ¡feliz día!
  • Abuelo, tus historias forman parte de los recuerdos que más quiero conservar.
  • Abuela, gracias por todos esos pequeños detalles que se convirtieron en grandes recuerdos.
  • Que este Día del Abuelo esté lleno de sonrisas, abrazos y mucho cariño.
  • Feliz día a quien me ha enseñado que la familia siempre será uno de los mayores tesoros.
  • Abuelo, gracias por acompañarme en cada etapa y por tantas enseñanzas que nunca olvidaré.
  • Abuela, estés cerca o lejos, siempre estás presente en mis pensamientos y en mi corazón.
  • Hoy celebro al abuelo que eres y a la gran persona que siempre has sido.
  • Gracias por ser parte de mis mejores recuerdos y por regalarme tantos motivos para sonreír.
  • Feliz Día del Abuelo. Que nunca te falten motivos para sonreír y que siempre recuerdes cuánto te queremos.

Lee también:

Las mejores imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo

También hay imágenes con frases especiales que pueden enviarse a través de WhatsApp o redes sociales para hacerles llegar un abrazo, incluso cuando se encuentran lejos; por lo que a continuación te dejamos algunos ejemplos.

[Publicidad]

Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA
Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA

También te interesará:

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]