Cada 28 de agosto en México, se celebra el Día del Abuelo, figuras que para muchas familias representan cariño, experiencia y una fuente inagotable de historias y enseñanzas.

Esta celebración comenzó a conmemorarse en 1983, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, como una forma de reconocer el papel de las personas mayores y la importancia que tienen dentro de la sociedad y las familias.

Si no puedes pasar esta fecha junto a ellos, un mensaje cambiará su día por completo. Foto: Pexels

Por ello, para las personas que no puedan pasar este día con ellos, o se encuentren lejos, un mensaje, una fotografía o unas palabras acompañadas de algún recuerdo especial pueden convertirse en un detalle importante para celebrar esta fecha.

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Las mejores frases para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo

Feliz Día del Abuelo. Gracias por llenar mi vida de amor, consejos y recuerdos inolvidables.

Abuelo, tenerte en mi vida es una verdadera bendición. ¡Feliz día!

Abuela, tus abrazos son de esos regalos que quiero conservar para siempre. ¡Feliz Día del Abuelo!

Los abuelos son las raíces que mantienen unida a la familia. ¡Feliz día!

Gracias, abuelo, por cada enseñanza, cada historia y cada momento compartido.

Abuela, tu amor hace que cualquier día sea mucho más bonito. ¡Feliz Día del Abuelo!

No importa cuántos años pasen, siempre tendrás un lugar especial en mi corazón.

Feliz Día del Abuelo a una de las personas que más quiero y admiro en mi vida.

Un abuelo deja huellas en el corazón de sus nietos que el tiempo nunca puede borrar.

Abuela, cada recuerdo contigo es un tesoro que guardaré por siempre.

Hoy celebramos tu vida, tu amor y todas las enseñanzas que nos has regalado.

Feliz Día del Abuelo a quien siempre tiene un consejo, una sonrisa y un abrazo para compartir.

Abuelo, gracias por creer en mí y acompañarme en tantos momentos importantes de mi vida.

Abuela, eres amor, ternura y ese sentimiento de hogar que nunca cambia.

Tener un abuelo como tú es uno de los regalos más bonitos de la vida.

Los años pasan, pero el amor de un abuelo permanece para siempre.

Que hoy recibas todo el cariño que has entregado durante tantos años. ¡Feliz Día del Abuelo!

Gracias por consentirme, escucharme y enseñarme tantas cosas que jamás olvidaré.

Abuelo, tus palabras se han convertido en enseñanzas que llevaré conmigo toda la vida.

Abuela, gracias por convertir los momentos sencillos en recuerdos inolvidables.

Hoy quiero recordarte cuánto te quiero y lo importante que eres para mí.

Aunque estemos lejos, siempre estás cerca de mi corazón. ¡Feliz Día del Abuelo!

Hoy no puedo darte un abrazo, pero te envío todo mi amor a la distancia.

La distancia no puede separar a una familia que permanece unida por el amor.

Si pudiera pedir un deseo, sería tener muchos años más para seguir creando recuerdos contigo.

Feliz Día del Abuelo a quienes nos enseñan que el amor de familia es un tesoro.

Gracias, abuelo, por cada historia que me has contado y cada enseñanza que me has dejado.

Abuela, tu cariño es uno de los regalos más valiosos que me ha dado la vida.

Un abrazo enorme para todos los abuelos que llenan nuestras familias de amor.

Hoy es un buen día para decirte algo que nunca debes olvidar: te quiero muchísimo.

Feliz Día del Abuelo a mi cómplice, mi consejero y una de las personas que más admiro.

Abuelo, espero que hoy recibas todo el amor que mereces. ¡Feliz día!

Abuela, tu amor ha dejado una huella que llevaré siempre en mi corazón.

Muchos de los mejores recuerdos de nuestra infancia tienen la sonrisa de un abuelo.

Gracias por enseñarme con tus palabras, pero sobre todo con tu ejemplo.

Que nunca falten los abrazos, las risas y los momentos en familia. ¡Feliz Día del Abuelo!

Abuelo, eres parte de mis raíces, mis recuerdos y de la persona que soy hoy.

Abuela, gracias por ser siempre ese lugar donde encuentro cariño y tranquilidad.

Hoy celebramos tu vida y agradecemos la fortuna de tenerte en nuestra familia.

No hay distancia ni tiempo que pueda borrar todo el amor que siento por ti.

A todos los abuelos que cuidan, aconsejan, consienten y aman sin medida: ¡feliz día!

Abuelo, tus historias forman parte de los recuerdos que más quiero conservar.

Abuela, gracias por todos esos pequeños detalles que se convirtieron en grandes recuerdos.

Que este Día del Abuelo esté lleno de sonrisas, abrazos y mucho cariño.

Feliz día a quien me ha enseñado que la familia siempre será uno de los mayores tesoros.

Abuelo, gracias por acompañarme en cada etapa y por tantas enseñanzas que nunca olvidaré.

Abuela, estés cerca o lejos, siempre estás presente en mis pensamientos y en mi corazón.

Hoy celebro al abuelo que eres y a la gran persona que siempre has sido.

Gracias por ser parte de mis mejores recuerdos y por regalarme tantos motivos para sonreír.

Feliz Día del Abuelo. Que nunca te falten motivos para sonreír y que siempre recuerdes cuánto te queremos.

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Las mejores imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo

También hay imágenes con frases especiales que pueden enviarse a través de WhatsApp o redes sociales para hacerles llegar un abrazo, incluso cuando se encuentran lejos; por lo que a continuación te dejamos algunos ejemplos.

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Imágenes para compartir este 28 de agosto, Día del Abuelo. Foto: Creada con IA

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