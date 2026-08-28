Unas 170 mil personas bailan en el Zócalo el “Noa Noa”, otras tantas viajan en un avión con la imagen de Juan Gabriel, una serie documental deja ver al Divo en su faceta más privada: la de papá.

Apenas en junio, una toma panorámica del Ángel de la Independencia, adornada con las trompetas que abrían el Palacio de Bellas Artes a la “música popular”, eran el estandarte de lucha y esperanza de millones que esperaban un triunfo mundialista de la Selección Mexicana.

Juan Gabriel se fue pero no se fue; aun a 10 años de su fallecimiento, está en todas partes, y en el mismo lugar y con la misma gente.

Para quienes lo conocieron no es sorpresa. Aída Cuevas, quien trabajó con él y forjó una amistad al grado de que Juan Gabriel apadrinó a su hijo Rodrigo, lo cataloga como el mejor artista que ha producido México.

“Era un showman en toda la extensión de la palabra como profesional. Los escuchas lo pusieron en el número uno. México perdió al mejor artista que ha tenido, llenaba cualquier lugar que le pusieran, sus canciones son conocidas internacionalmente y el legado que dejó es vasto”, dice a EL UNIVERSAL.

El éxito actual de Juanga tiene una explicación muy sencilla para María Luisa Arcaraz, productora y amiga íntima del cantautor: en sus letras todos se reconocen fácilmente, dando una sensación aspiracional.

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Esto, afirma Arcaraz, sumado a su personalidad encantadora, lo llevaron a conseguir reconocimientos como Persona del Año (de la Academia Latina de la Grabación), el Premio Estrella de Billboard y su Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, entre muchos otros.

“Como artista era un gran profesional, de lo mejor que yo he conocido. Y como persona, pues era muy simpático, muy divertido, pasábamos de veras momentos buenísimos. Sus canciones, sus letras reflejaban al ser humano normal, como que era muy fácil que todos se identificaran como con sus canciones”.

Era un artista muy cercano, del pueblo, del que aún se siguen descubriendo cosas, añade Aída Cuevas, y que está siempre en la mente de los mexicanos.

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