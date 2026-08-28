La jefa de Gobierno, Clara Brugada, precisó que la publicidad contemplada con la renovación y expansión de Ecobici aumentará 62 por ciento, al pasar de 689 a mil 111 cicloestaciones en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que los espacios publicitarios estarán vinculados a las cicloestaciones y que su instalación dependerá también de las autorizaciones de las áreas correspondientes.

“Es como 62 por ciento. Es decir, ni siquiera cien por ciento más de publicidad. 62 por ciento, porque es lo que crece; pasa de 689 a mil 111. Eso es lo que crece. Entonces, la ampliación es de 62 por ciento, no es el doble, no es ocho veces más”, sostuvo.

Las cicloestaciones en la Ciudad de México pasan de 689 a mil 111. | Foto: Especial.

Mientras el secretario de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García, detalló que los espacios serán principalmente MUPIs y estarán sujetos a las dimensiones establecidas por la Ley de Publicidad, y que cualquier elemento que exceda las dimensiones autorizadas deberá ser reportado.

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“Son mil 111 cicloestaciones y ahí donde no puedan ponerse, se autorizan otros más. Pero no puede exceder el número de cicloestaciones. Entonces, lo que se pone son MUPIs, eso está determinado, no por nosotros, sino por la Ley de Publicidad”, señaló.

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Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, explicó que la publicidad representa una de las vías para contribuir al financiamiento y mantener el subsidio del sistema. Además, precisó que el Gobierno de la Ciudad no venderá el espacio público, sino que otorgará permisos temporales y revocables, sujetos a autorización y al pago de los derechos correspondientes.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, explicó que la publicidad representa una de las vías para contribuir al financiamiento. | Foto: Especial.

Indicó que habrá estaciones donde no se instalarán muebles publicitarios por tratarse de zonas patrimoniales, mientras que en otras podrán colocarse hasta dos. El límite, dijo, será de mil 111 muebles bajos.

Ante los cuestionamientos sobre el proceso de licitación para la operación y expansión de Ecobici, de la cual resultó ganadora la empresa 5M2, S.A. de C.V., la cual opera actualmente el servicio, el secretario de Administración y Finanzas dijo que el proceso comenzó a trabajarse desde febrero de 2025, cuando las autoridades evaluaron las necesidades financieras y operativas derivadas de la expansión del sistema.

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El secretario de Movilidad, Héctor Ulises, destacó que las bases fueron públicas y que el proceso se desarrolló dentro de los tiempos establecidos por la normatividad.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises, destacó que las bases fueron públicas y que el proceso se desarrolló dentro de los tiempos establecidos. | Foto: Especial.

“Todo el procedimiento fue legal. Se hizo en los tiempos correspondientes, como debe de ser. Y cuando se difundió, se presentaron bases que, para participar, tenían que cubrir los requisitos. Y se hizo licitación pública internacional”, concluyó la jefa de Gobierno.

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La Secretaría de Movilidad (Semovi) realizó el fallo de la Licitación Pública Internacional LPI-30001062-001-2026, correspondiente al “Servicio Integral del Sistema de Transporte en Bicicleta Pública de la Ciudad de México”, y determinó otorgar el contrato a 5M2, S.A. de C.V., empresa que repetirá para hacerse cargo de la operación y expansión de Ecobici hasta 2036.

Actualmente, el servicio de bicicletas públicas es operado por el consorcio conformado por 5M2 y BKT Bicipública.

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JACL/cr