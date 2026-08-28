Un juez de control vinculó a proceso a Edgar "N" y David "N", los dos sujetos acusados de ofrecer resolver el examen de admisión a la UNAM, por el delito de fraude.

En la audiencia llevada a cabo este viernes en los juzgados de la colonia Doctores, el juzgador reiteró la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que seguirán su proceso en prisión, confirmaron fuentes ministeriales.

Además, se dictó un periodo de cinco meses para las investigaciones complementarias.

Edgar y David fueron detenidos el pasado 25 de agosto; un día después se celebró la audiencia, en la que su defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que este viernes se definió su situación jurídica.

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De acuerdo con la investigación, se identificó que los dos sujetos usaron las instalaciones y los equipos de la academia “Más Preparación” para ofrecer responder el examen de admisión a la UNAM en lugar de los aspirantes, además de que contaron con el apoyo de algunos instructores.

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Por su parte, la UNAM proporcionó información de nueve aspirantes cuyos exámenes mostraban coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades.

A través del análisis de esta información, archivos digitales y entrevistas, se permitió relacionar las evaluaciones con sedes de "Más Preparación" e identificar la posible participación de Edgar y David.

El mismo día de la detención, hecha por policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), se realizaron cuatro cateos simultáneos en inmuebles relacionados con la investigación, donde se aseguraron equipos de almacenamiento.

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JACL/cr