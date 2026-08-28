Estados | 28-08-26 | 18:18 |

Chicxulub Puerto, Yucatán.- Vecinos de denunciaron nuevas afectaciones a la zona del , donde presuntamente invasores talaron y quemaron vegetación para construir viviendas.

Señalaron que hace un par de semanas han observado quemas de mangle en horas de la madrugada con la intención de facilitar el relleno de los terrenos.

Advirtieron que estas acciones, además de representar un daño a los ecosistemas de la ciénega, generan preocupación entre los habitantes debido al riesgo de que las llamas se propaguen a predios cercanos.

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En las comisarías de Chicxulub Puerto y Chelem, pertenecientes al municipio de Progreso, la presión sobre las ciénagas y manglares ha llegado a un punto de alarma.

La zona afectada en Chicxulub Puerto forma parte de la , reconocida como sitio Ramsar desde el 2022 con una superficie de más de 54 mil hectáreas.

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Ambientalistas advierten que las invasiones de terrenos, los rellenos ilegales con escombro y la quema clandestina de mangle avanzan sin que las autoridades hagan algo por evitarlo.

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slr/cr

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