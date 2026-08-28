Metrópoli | 28-08-26 | 16:42 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó la alerta amarilla por pronóstico de y posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 28 de agosto en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

Entre las 16:40 y las 23:00 horas, se espera de 15 a 29 milímetros, así como .

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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JACL/cr

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