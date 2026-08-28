La alcaldía Xochimilco dio a conocer la suspensión de actividades para la venta o expendio de bebidas alcohólicas, en distintas fechas de septiembre de 2026, con motivo de las fiestas patronales de los pueblos de San Gregorio Atlapulco, Santa María Nativitas, el barrio Tetitla, el pueblo de San Mateo y la colonia San Jerónimo.

En la Gaceta Oficial, la demarcación precisó que la suspensión aplicará desde las 00:00 horas del 3 de septiembre, hasta las 23:59 horas del 14 de septiembre de 2026; de las 00:00 horas del 17 de septiembre, hasta las 23:59 horas del 24 de septiembre; y de las 00:00 horas del 29 de septiembre, hasta las 23:59 horas del 31 de septiembre, de acuerdo con el siguiente calendario.

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En el pueblo de San Gregorio Atlapulco, la medida aplicará del 3 al 13 de septiembre; en el pueblo de Santa María Nativitas, será del 6 al 12 de septiembre; en el barrio de Tetitla será los días 13 y 14; en el pueblo de San Mateo Xalpa será del 17 al 24 de septiembre; y en la colonia San Jerónimo será los días 29, 30 y 31 de septiembre.

Esta suspensión aplicará para los establecimientos mercantiles que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o en lugares donde se instale su venta temporalmente ya sea establecimiento mercantil o en vía pública, con motivo de las fiestas patronales.