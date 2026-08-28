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Ciudad Juárez.- A diez años de su muerte, familiares, amigos y fans recordaron este día a Juan Gabriel en Ciudad Juárez, Chihuahua con una misa.
La misa en honor a Alberto Aguilera Valadez, se llevó a cabo en el santuario de San Lorenzo, donde se dieron cita fanáticas del artista, familiares y ciudadanos.
Jan Gabriel Aguilera, hijo de Juan Gabriel, estuvo presente en la celebración religiosa, donde comentó estar emocionado y orgulloso de ver lo que significaba su padre para la frontera.
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“Es un regalo para mí como hijo y siempre voy a volver aquí a celebrar con ellos con todo México y Juárez. Es un orgullo el esfuerzo que hizo en su carrera y su vida y viendo al nivel que llegó de donde vino, entonces es un orgullo eso”, dijo su hijo.
Al frente del altar se colocó una foto de Juan Gabriel con un ramo de flores grande y también se contó con la presencia de mariachis.
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Algunos de sus fans se vieron consternados y al recordar al Divo de Juárez a diez años de su muerte lloraron y se vieron emocionados por el legado que dejó con su música.
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La misa forma parte de los festejos que se realizan en Juárez para recordar a Juan Gabriel, por lo cual esta noche se prevé que se lleven a cabo otros eventos, los cuales concluyen el sábado con un concierto en la Plaza de la Mexicanidad en honor al artista.
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slr/cr
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