Ciudad Juárez.— En Ciudad Juárez, el nombre de Alberto Aguilera Valadez es importante, no sólo para sus fans sino también para la historia de la ciudad, pues aquí se construyó una parte fundamental de Juan Gabriel.

A 10 años de su fallecimiento, en esta localidad pareciera que El Divo no se ha ido. La gente lo recuerda con sus canciones, cuando pasan por su casa o alguno de los lugares que marcaron su vida.

Uno de los puntos icónicos es la avenida Juárez, pegada al Puente Internacional Paso del Norte y donde grabó el video de una de sus canciones más populares La Frontera. Más adelante, en la misma avenida, estaba el legendario Noa Noa y otros bares como El Faro o, incluso, el Don Félix y el Yankees. Los juarenses también recuerdan la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, el internado donde su madre lo ingresó a los cinco años y pasó gran parte de su niñez, así como el Albergue Infantil y Escuela de Música SEMJASE, que fue fundado por el mismo Juan Gabriel en 1987 y que cerró en 2015.

En las calles cercanas al corazón del centro de Juárez está otra de sus viviendas, ubicada en el cruce de las calles Lerdo e Ignacio Mejía, en la colonia Partido Romero, se dice que Juan Gabriel la consideraba la más importante porque fue el lugar donde su madre, doña Victoria, laboró como empleada doméstica; él se la compró cuando triunfó como cantante.

En recorridos realizados por EL UNIVERSAL por estos sitios se pudo ver que en muchos sólo queda el recuerdo. La sede del albergue SEMJASE se ve en buenas condiciones, pero está vacía; la casa donde vivió su madre también está bien cuidada y se dice que es abierta en ocasiones al público.

El lugar más visitado es la Casa Museo y el Paseo Juan Gabriel, donde durante toda la semana se llevó a cabo el Festival Juárez Juangabrielísimo, que este año tiene su quinta edición.

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En la memoria

Afuera de esa casa están los fans que llegan de todo el país para recordar al Divo de Juárez, uno de ellos es Mario Herrera Lozano, de 64 años, de Irapuato, Guanajuato.

“Me gusta mucho su música. Venimos de visita [a Ciudad Juárez] por un asunto familiar, pero nos dimos la vuelta para recordarlo, para no dejar pasar la ocasión

“Siempre me ha gustado mucho su música y siempre la escucho. Mi canción favorita de él es la de ¿Por qué me haces llorar? Yo lo vi muchas veces actuar en conciertos en México, en León. Los conciertos que se aventaba eran muy buenos”, recuerda.

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Otra de sus fans es Adriana, originaria de esta localidad y afirma tener muchos recuerdos del Divo de Juárez.

Cuenta que pasa seguido por la avenida 16 de Septiembre y a diario dice recordar al Divo de Juárez, con sus canciones, con lo que hizo por esta ciudad y por la ayuda que le dio a muchos niños con el albergue SEMJASE.

“Es el único artista que en su música dijo que Ciudad Juárez es la frontera más fabulosa del mundo, nos hizo una canción, e hizo muchas cosas más por esta localidad. No se puede olvidar al Divo de Juárez. Lo más que podemos hacer es escuchar sus canciones todavía”, dice Margarita, quien llegó al museo con una amiga.

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