Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con dos ataúdes y vehículos cubiertos con mensajes en cartulinas, Marisol Uriegas se manifestó hoy por las calles de esta capital, en petición de justicia laboral, en una historia personal que lleva siete años de demandas, amparos, requerimientos y embargos.

“No quiero morir esperando justicia”, “Muerta la justicia laboral”, y “7 años esperando justicia laboral”, son algunos de los mensajes que se observaron en cartulinas fosforescentes que cubren un vehículo Spark blanco.

Al paso de la singular protesta, se observó en la parte superior del vehículo un ataúd en color gris.

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En un motocarro se apreciaban dos mantas, mientras que arriba también trasladaban un ataúd, pero este otro en color café.

La protesta de Marisol Uriegas es porque aseguró que ya ganó varios laudos, pero tiene varios sin ejecutar, porque la empresa contra la que lucha se amparó; la señora pide que le paguen lo que le adeudan.

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Explicó que ella trabajó por más de 16 años en una empresa funeraria, donde fue despedida en el año 2019, con lo cual inició un conflicto.

Entre demandas, amparos, requerimientos y embargos, Marisol Uriegas lleva siete años esperando justicia laboral. Foto: Roberto Aguilar

En un caso peculiar, en el año 2025 la Junta Especial número 3, de Conciliación y Arbitraje, ejecutó un embargo en la funeraria debido al incumplimiento de una resolución que ordenaba cubrir un pago de más de 700 mil pesos. Esta cantidad era por salarios caídos y prestaciones laborales. Y como parte del procedimiento fueron asegurados ataúdes y otros artículos de la empresa.

“Al parecer lo que las autoridades buscan, las empresas buscan, es que uno se canse, que uno desista o que uno se muera al final esperando justicia”, expresó Uriegas en entrevista.

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Mencionó que fue reinstalada en la empresa en mayo del 2025, pero desde entonces permanece sin realizar actividades laborales, “tengo más de un año reinstalada, estoy sin hacer nada en la empresa desde ese día, no me han dado ninguna actividad, nada; y también puse unas quejas sobre eso”.

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Hace algunos días Marisol Uriegas abordó al secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi, a quien reclamó las demoras que, desde su perspectiva, han impedido ejecutar lo que aseguró que legalmente ya ganó.

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“Legalmente la autoridad ya me dio la razón. Entonces, ¿de qué me sirve tener esos laudos ganados si no he recibido nada?”, le dijo la trabajadora.

Relató que el secretario le explicó que su caso se encontraba dentro del debido proceso; pero ella consideró que este procedimiento ha terminado por prolongar su espera y beneficiar a la empresa.

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“Yo creo que el debido proceso beneficia a la empresa, y no a mí”, se lamentó.

Uriegas dijo que su inconformidad no es personal contra el funcionario, sino contra la Secretaría del Trabajo y la manera en que se ha desarrollado su expediente, donde se han otorgado amparos a la empresa sin que le paguen a ella.

PROTESTA CON ATAÚDES. Con dos ataúdes y vehículos cubiertos con mensajes en cartulinas, Marisol Uriegas se manifestó hoy por las calles de #CdVictoria, en petición de #JusticiaLaboral, en una historia que acumula 7 años de demandas, amparos, requerimientos y embargos #Tamaulipas pic.twitter.com/heSUgqPaqw — Roberto Aguilar Grimaldo (@RoberAguilarG) August 28, 2026

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