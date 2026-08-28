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Un joven de 18 años resultó lesionado por disparos de arma de fuego en calles de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, por lo que fue trasladado por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.
Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Manuel de la Peña y Peña y Callejón de Girón, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tomaron conocimiento de la agresión.
De acuerdo con los primeros reportes, el joven presentó lesiones por arma de fuego y, tras el ataque, se trasladó a un hospital para ser atendido.
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En tanto, personal de la SSC inició el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los posibles responsables, quienes huyeron del lugar con dirección a la avenida Circunvalación.
El agente del Ministerio Público fue notificado de los hechos y se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer la agresión y determinar el móvil.
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cr
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