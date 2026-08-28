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Una mujer fue detenida por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) por haber realizado varios disparos en calles de la alcaldía Iztacalco.
Los elementos fueron alertados vía radio de varias detonaciones por arma de fuego en calles del Barrio Los Reyes, informó la SSC.
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Al llegar al cruce de Anastacio Bustamante y Bernardo Revilla, los oficiales vieron a una mujer que empuñaba una pistola, por lo que le indicaron que la soltara.
La mujer de 35 años fue detenida ya que tampoco mostró los documentos para la portación del arma de fuego.
Fue presentada ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.
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