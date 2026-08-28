En las búsquedas que madres buscadoras y autoridades de la Ciudad de México realizaron en inmediaciones del parque lineal del Canal de Chalco, en la alcaldía Tláhuac, se localizaron 150 indicios, sin embargo todos fueron descartados de tener relación con alguna persona desaparecida.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas capitalina, Luis Gómez Negrete indicó que el polígono que fue intervenido del 11 al 24 de agosto quedó descartado a tener relación con alguna persona desaparecida.

Informó que en los trabajos se recorrió un área de 67 mil 357 metros cuadrados, se localizaron los 150 indicios, entre ellos, ropa y huesos principalmente, pero se descartó que tuvieran que ver con casos de personas desaparecidas y que los restos óseos fueran de personas.

“Descartamos en esta área 150 indicios que fueron descartados, es decir, restos de animal, prendas no relacionadas con las personas que estamos buscando”.

En la jornada, dijo, se removieron 605 metros cúbicos de escombro y con una densidad de búsqueda que les permitió descartar que en esa zona hubiera restos humanos o pertenencias relacionadas con las mujeres y hombres desaparecidos.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas capitalina, Luis Gómez Negrete indicó que el polígono que fue intervenido del 11 al 24 de agosto quedó descartado. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Descartamos no sólo indicios de personas, no encontramos ningún indicio balístico, no encontramos ningún indicio que pudiera darnos idea que se hubieran cometido delitos en el lugar de cualquier tipo, es decir no encontramos casquillos, ni material que se utiliza comúnmente para la desaparición de personas, no encontramos nada fuera de lo común en la zona que exploramos”.

El predio donde se trabajó es un área natural protegida donde se hicieron asentamientos y casas de forma irregular y tuvo que intervenir la Fiscalía General de la República (FGR), señaló.

Asimismo, se tuvo conocimiento de desapariciones de personas en la zona, algunos relacionados con criminalidad.

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“Llevamos a cabo una búsqueda con ese enfoque, nosotros trabajamos en la agrupación de casos, en la identificación de lugares que reúne condiciones para el ocultamiento y por lo tanto caminamos en esas zonas con la finalidad de descartar que efectivamente hayan sido utilizados para un ocultamiento de personas”.

En las jornadas de búsqueda de personas participaron 904 personas, 16 binomios caninos, 12 camiones de volteo, 15 drones, 16 retroexcavadoras.

Luis Gómez Negrete afirmó que las siguientes jornadas de localización de personas desaparecidas serán en la zona de la laguna de Xico, en el área limítrofe con Chalco, Estado de México.

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