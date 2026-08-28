Un hombre de aproximadamente 55 años falleció la mañana de este viernes luego de desvanecerse cuando viajaba a bordo de una unidad de la Línea 7 del Metrobús, en inmediaciones de la estación Campo Marte, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 08:30 horas el operador de la unidad 811 solicitó apoyo médico, luego de percatarse que uno de los pasajeros se encontraba inconsciente al interior del autobús, que arribaba a la terminal Campo Marte, ubicada en Paseo de la Reforma y Anatole France.

Personal de emergencia acudió al lugar y, alrededor de las 09:00 horas, paramédicos de Cruz Roja realizaron la valoración del pasajero. Tras la revisión, diagnosticaron al hombre sin signos vitales y señalaron que la causa del fallecimiento sería determinada por las autoridades correspondientes.

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La unidad fue desalojada y permaneció en el sitio mientras se realizaban las diligencias ministeriales. El operador del Metrobús fue trasladado a la Fiscalía Especializada 50, conocida como el Búnker, para rendir su declaración.

Más tarde arribaron peritos en criminalística y fotografía de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes realizaron las primeras investigaciones y, alrededor de las 10:00 horas, efectuaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro de la Fiscalía Especializada en Miguel Hidalgo.

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Metrobús informó que se solidarizaba con los familiares de la persona fallecida y señaló que colaboraría con las autoridades en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. La causa del deceso quedó pendiente de determinarse mediante los estudios correspondientes.

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