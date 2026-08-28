Rosalía está de regreso en Ciudad de México y, como era de esperarse, la llegada de la era LUX también se ha convertido en una pasarela fuera del escenario. La catalana ha construido para esta etapa un universo visual donde conviven el ballet, la teatralidad, las transparencias y una estética casi celestial.

Entre quienes se sumaron a la cita estuvo María Bottle, creadora de contenido, artista y una de las figuras que han hecho de la moda una parte esencial de su lenguaje personal. Su estilo se caracteriza precisamente por mezclar referencias, texturas y piezas inesperadas hasta convertir un outfit en una declaración propia. Y para el concierto, María llevó esa idea a otro nivel.

El look de María Bottle para ver a Rosalía

El look fue firmado por Bolena y tuvo como punto de partida una paleta de azul, blanco y verde que se sintió tan delicada como extraña —en el mejor sentido—. La pieza principal fue un top azul turquesa de efecto transparente, de tirantes y con líneas estructurales que recorren el torso, dejando ver las capas que lleva debajo.

La parte inferior llevó el look hacia un terreno mucho más romántico: una falda blanca de encaje, de silueta midi y ligeramente translúcida, que contrastó con la sensualidad del top. El resultado juega con dos códigos que también atraviesan la estética de LUX: lo etéreo y lo provocador. Pero si hubo un elemento que terminó de hacer reconocible el look, fueron los accesorios.

María Bottle apostó por diseño mexicano para su look. Foto: Instagram @mariabottle_

María Bottle en el concierto de Rosalía. Foto: Instagram @mariabottle_

María llevó zapatos negros de punta y tacón, acompañados por unos calcetines en verde neón que aparecen apenas entre la falda y el calzado. Un pequeño contraste de color que rompe con la delicadeza del encaje y evita que el outfit se sienta demasiado romántico.

Una bolsa de tulipanes que es mucho más que un accesorio

La pieza que se llevó todas las miradas fue, sin duda, la bolsa de tulipanes de Betito. En lugar de recurrir a un bolso convencional, María cargó una especie de ramo escultórico compuesto por largos tallos verdes y flores blancas, convirtiendo el accesorio en parte central del look.

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La bolsa de tulipanes de María Bottle. Foto: Instagram betito0o

El resultado es una pieza que funciona prácticamente como una pequeña obra de arte portátil: escultórica, inesperada y con ese toque surrealista que hace que un accesorio deje de ser simplemente funcional.

En el look de María, además, los tulipanes crean un diálogo interesante con la transparencia del top y el encaje de la falda. Es delicado, sí, pero nada convencional.

El beauty look de María Bottle

Para completar la propuesta, Daniela Altamira estuvo detrás del styling, manteniendo la estética romántica pero ligeramente excéntrica que caracteriza al look.

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El maquillaje, realizado por Aleida Gómez, se mantuvo suave y luminoso, dejando que el rostro acompañara —sin competir— con las piezas de moda. En el cabello, EK Hair Salon apostó por una melena larga y pulida con un detalle protagonista: un pequeño rizo marcado sobre la frente, casi como una interpretación contemporánea del clásico baby curl.

El beauty look de María Bottle. Foto: Instagram @mariabottle_

El resultado final tiene algo muy María Bottle: no intenta disfrazarse para entrar en el universo de Rosalía, sino que toma algunos de sus códigos —la transparencia, la feminidad, el dramatismo— y los lleva a su propio lenguaje.

Y entre una falda de encaje, un top transparente, calcetines verde neón y un ramo de tulipanes que se convirtió en bolso, probablemente no había una mejor manera de llegar a un concierto de Rosalía.

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