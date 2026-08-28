Una pipa que transportaba agua volcó en los carriles centrales del Anillo Periférico, a la altura de Paseo de las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, lo que provocó afectaciones a la circulación.

El percance ocurrió en el bajo puente del Periférico, en su tramo del Boulevard Manuel Ávila Camacho, donde la unidad quedó recostada sobre su costado derecho y obstruyó parte de la vialidad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron labores de vialidad, entre ellas la reducción y canalización de carriles, así como desvíos preventivos para evitar mayores complicaciones y prevenir otros accidentes.

Lee también SSC realiza operativo de revisión a transportes de materiales peligrosos en Miguel Hidalgo; levantan infracciones y garantías de pago

Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y elementos de Tránsito trabajaron durante varias horas para retirar la pipa con apoyo de una grúa telescópica. También fueron removidos los escombros que quedaron en la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron al conductor, de 32 años, quien resultó policontundido, aunque no requirió traslado a un hospital.

[Publicidad]

El hombre fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público, donde se determinarían las responsabilidades correspondientes por el percance. Tras concluir las maniobras, la vialidad fue liberada y se agilizó el tránsito en la zona.

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google afcl