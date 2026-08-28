Juan Gabriel se mostró como todo un “señor del espectáculo” aquella noche de junio de 1975, cuando el cantante, de apenas 25 años, debutó en un cabaret en la Ciudad de México, el lugar estaba abarrotado y el ambiente no sólo lo puso Alberto Aguilera Valadez, el nombre real del compositor, el actor Mauricio Garcés también le puso su toque para convertir aquella velada en algo inolvidable.

Para entonces, Juan Gabriel ya había compuesto más de 400 canciones y al menos 50 eran considerados un éxito, tenía récord en recaudaciones, y varios intérpretes le habían grabado sus temas.

Entre sus éxitos estaban "No tengo dinero", "No se ha dado cuenta", "Tú serás mi Navidad", "Iremos de la mano", "Me he quedado solo", "Por ser como eres", "En esta primavera", "Me gusta estar contigo", "Nada ni nadie", "Esta noche voy a verla" y "Se me olvidó otra vez".

Juan Gabriel no temía que se le agotara la inspiración porque decía que en él había una gran inquietud y encontraba tema en cualquier cosa, en cualquier situación y escribía la letra de sus canciones porque le nacía hacerlo.

"Soy un enamorado del amor, canto al amor y si el amor llega a desaparecer del mundo, entonces sí tendré que preocuparme", confesó a EL UNIVERSAL.

Juan Gabriel creía que el público no se llegaría a cansar de sus canciones porque no era compositor de un solo género, sino de muchos.

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"Lo mismo escribo una canción ranchera que un bolero romántico o una cosa rítmica. Mis canciones son blancas y dedicadas todas al amor en sus diferentes manifestaciones, tristes, románticas, alegres", reconoció.

Sobre su faceta como intérprete admitió que no tenía una gran voz, sin embargo, destacó que había logrado un estilo propio.

"Sé que no tengo una gran voz que no me puedo considerar un cantante pero creo que me he superado en este renglón, interpretando mis propias canciones".

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Juanga era reconocido como el más joven de los compositores mexicanos; él consideraba que la inspiración era un don natural.

Recordó que fue su hermana Virginia quien prácticamente lo descubrió y le decía al escucharlo cantar que debía dedicarse a ser artista, se lo decía una y otra vez.

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Su primera canción la compuso cuando tenía 13 años y se llamó "Tres claveles y un rosal": en aquellos años Juan Gabriel era fanático de la lectura de ciencia ficción, la música moderna le parecía 'muy ruidosa' y solo justificaba a los Rolling Stones.

Su nombre artístico nació porque su representante quería que se llamara Juan únicamente pero él prefirió el nombre de su papá Gabriel, así que hicieron una combinación y ambos quedaron contentos.

Para Juan Gabriel, su hada madrina fue La Prieta Linda, a quién le dio unas canciones para que las evaluara, la cantante no solo se entusiasmó con las piezas sino que lo recomendó con los ejecutivos de la RCA Víctor, después, los discos lo dieron a conocer.

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El debut de Juan Gabriel en el Casino Royal

El debut ocurrió en el Casino Royal, ubicado en la esquina de Avenida Insurgentes Sur y la calle Pensilvania (antes esquina con Maximino Ávila Camacho), en la colonia Nápoles.

En la prensa de la época calificaron el momento como una gran revelación ya que Juan Gabriel se mostró como todo un "señor del espectáculo".

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EL UNIVERSAL detalló que además de ser un compositor de exquisita sensibilidad y un intérprete que sabe decir las cosas, también ya era considerado como un un hombre del emanaba encerraba arte en demasía.

La crónica de entonces resaltó el buen gusto de la vestimenta que utilizó aquella noche el compositor, algo de corte moderno que hizo un perfecto juego con sus canciones románticas.

Debut de Juan Gabriel en el cabaret de Casino Royal, el 12 de junio de 1975. Foto: Ramón Romero/Archivo EL UNIVERSAL.

Lució traje oscuro de tres piezas, con pantalón de pierna ancha, chaleco abotonado y un saco con solapas amplias. Debajo destaca una camisa blanca con un gran adorno o volante en el pecho, además de un moño oscuro en el cuello.

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Debut de Juan Gabriel en el cabaret de Casino Royal, el 12 de junio de 1975. Foto: Ramón Romero/Archivo EL UNIVERSAL.

El cantante mostró una gran soltura con dominio de la pista y adornó su actuación con algunas rutinas bailables bien montadas.

Debut de Juan Gabriel en el cabaret de Casino Royal, el 12 de junio de 1975. Foto: Ramón Romero/Archivo EL UNIVERSAL.

Definieron su presentación como alegre, de entrega total hacia el público con una discreta elegancia en el vestir.

Debut de Juan Gabriel en el cabaret de Casino Royal, el 12 de junio de 1975. Foto: Ramón Romero/Archivo EL UNIVERSAL.

"El público se le entregó casi en el mismo grado con que el joven compositor de Chihuahua se entregó al público".

La noche del debut de Juan Gabriel se presentó también la cantante Estela Núñez, a quien Juan Gabriel ya le había dado canciones.

Debut de Juan Gabriel en el cabaret de Casino Royal, el 12 de junio de 1975. Foto: Ramón Romero/Archivo EL UNIVERSAL.

En una de las fotografías más emblemáticas de esa ocasión se observa la cercanía del público con su artista, las mesas estaban prácticamente pegadas a la pista, con manteles blancos y pequeños objetos sobre ellas. Se distinguen vasos, botellas, copas y algunos recipientes que parecen formar parte del servicio de la cena o de las bebidas.

El público está vestido de manera formal. Se observan hombres con traje y corbata, mientras que varias mujeres llevan vestidos y peinados propios de la época. En algunas mesas las personas parecen conversar o mirar hacia el cantante; otras están claramente concentradas en la presentación.

El ambiente era propio de la vida nocturna mexicana de los años 60 y 70, muy distinto al de los grandes conciertos posteriores de Juan Gabriel: un público sentado a la mesa, cenando o tomando alguna bebida mientras escucha al artista cantar a pocos metros de distancia.

Debut de Juan Gabriel en el cabaret de Casino Royal, el 12 de junio de 1975. Foto: Ramón Romero/Archivo EL UNIVERSAL.

El maestro de ceremonias fue Mauricio Garcés, quién se lució con su peculiar estilo pícaro, aunque tuvo una equivocación al nombrar el lugar, dijo "Terraza Casino" en lugar de "Casino Royal", el lugar que marcó el debut del artista en un cabaret del entonces Distrito Federal.

Debut de Juan Gabriel en el cabaret de Casino Royal, el 12 de junio de 1975. Foto: Ramón Romero/Archivo EL UNIVERSAL.

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