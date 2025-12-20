No ha nacido otro Mauricio Garcés, el galán eterno que redefinió la figura del seductor en el cine mexicano, el actor nació el 16 de diciembre de 1926 en Tampico, Tamaulipas, su encanto no se ha repetido desde que murió el 27 de febrero de 1989, el eterno soltero supo construir un personaje que compitió con los galanes de la época, él se convirtió en uno de ellos pero con estilo propio, un hombre deseado que siempre le huyó al matrimonio.

El gran vicio de Garcés no eran las mujeres, en realidad lo fue el cigarro, el cual, a pesar de advertencias médicas nunca pudo dejar, hasta el final de sus días el cigarrillo lo acompañó.

En una época en la que el cine mexicano se debatía entre los últimos destellos de la Época de Oro y la llegada de nuevas fórmulas comerciales, Garcés apareció como el galán cómico por excelencia, con su impecable porte, una ironía fina y su célebre “¡Arrooooz!”, lo convirtieron en un arquetipo permanente dentro de la cultura popular.

A diferencia de los galanes clásicos, varoniles, rancheros o fatalmente románticos, Garcés irrumpió con un tipo de masculinidad inédita para el cine mexicano, pues no era el hombre rudo como Jorge Negrete ni el héroe de barrio como Pedro Infante, más bien era un caballero urbano, sofisticado, dueño de una seguridad que rozaba la caricatura sin perder la elegancia.

Con él nació el seductor cosmopolita, el hombre que dominaba el lenguaje del coqueteo con la misma soltura con la que portaba un traje y peinado impecables.

La canción que retrató a Mauricio Garcés

Mauricio Garcés brilló en cine y televisión, aunque le encantaba más actuar en teatro; fue en la televisión donde interpretó la canción "Soy tan hermoso", también conocida como "El Modesto", lo hizo en la película "Tápame contigo" de 1969, dirigida por Manuel Zeceña, donde su personaje, un seductor vanidoso, la usa para conquistar mujeres.​

Sin voz y con un ojo enfermo, el triste final de Mauricio Garcés.

La pieza fue compuesta específicamente para Garcés por el cantautor Juan Carlos Abara Halabí, conocido como "El Duende Bubulín", como una burla autodespectiva al galán, jugando con sinónimos de belleza que él mismo negaba poseer.​​

Garcés también cantó el tema en su programa de televisión "La hora de Mauricio Garcés" en 1969 en un sketch cómico que resaltaba su imagen de "galán de galanes" con humor irónico sobre su atractivo.​

La canción ganó fama masiva gracias al personaje Gordolfo Gelatino, interpretado por Eduardo Manzano, quien la popularizó en los años 70 como "Soy tan hermoso", inspirándose directamente en la versión de Garcés.​​

La letra incluye frases icónicas como referencias a su supuesta hermosura:

"Soy tan hermoso, tan guapo, tan bello", alineadas con el arquetipo donjuanesco de Garcés en filmes de los 60 como "Don Juan 67" o "Fray Don Juan". La canción se asocia a la frase célebre de Garcés: "Solo hay dos tipos de mujeres: las que quieren conmigo y las que no me conocen", reforzando su legado como seductor cómico.​

Se promocionó así la película "Fray Don juan", de Mauricio Garcés en EL UNIVERSAL, era junio de 1970.

Garcés no actuaba: curaba una imagen que repetía en su día a día, así que el tema "Soy tan hermoso" lo llevó a cabo no sólo en sus actuaciones, sino en la vida real; nunca se casó, decía que no había encontrado la inspiración suficiente para hacerlo y que quería ahorrarse complicaciones, así que murió jugando el juego del seductor, el cual siempre le ayudó a conectar con el público, quien lo inmortalizó como "el guapo", "el hombre atractivo" y el "playboy" entrañable.

