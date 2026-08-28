Los fans extrañan a Juan Gabriel, pero los amigos añoran a Alberto Aguilera Valadez, ese que apadrinó al hijo de Aida Cuevas, que daba aliento cuando las cosas no salían bien, que animaba las fiestas, se moría de risa y al que llamaban "nene" de cariño.

A 10 años de la muerte del creador de "Amor eterno", a los 66 años de edad, Aida Cuevas y Felipe Rojas Portillo, director del museo y de la fundación Juan Gabriel, echan de menos a ese Alberto cálido, amable y siempre sonriente.

“Él era muy cálido, de pocas palabras, pero cuando te quería ayudar lo hacía de corazón, era muy selectivo con sus amistades. Siempre me daba consejos, aliento, me decía: 'usted puede, mi reina', 'la veo más hermosa que nunca'... Me echaba muchas flores y la verdad es que eso me motivaba mucho para seguir adelante”, cuenta la cantante.

Lee también Juan Gabriel: recuperan imágenes inéditas de su primer concierto en Bellas Artes a 10 años de su muerte

Ambos lo afirman: es el mejor artista que ha dado México, pero prefieren hablar de la persona, de aquel que se entrevistó a sí mismo en uno de los contenidos más recordados de sus últimos años.

Para María Luisa Arcaraz, amiga del Divo, es especialmente doloroso y gratificante ver cómo aquel hombre que pudo llamar hermano se volvió inmortal gracias a su obra, pero mejor, aun gracias a las comidas familiares, a esa padrino que siempre estaba pendiente de su ahijado Rodrigo, hijo de Aida Cuevas.

[Publicidad]

“Lo recuerdo con mucho cariño, con mucha tristeza de que se haya ido. Fue un gran amigo, casi hermano, con esto de que mi mamá (María de la Paz Arcaraz) fue su manager durante tantos años (en los 70), tuvimos una vida muy cercana y familiar con él en aquellas épocas, nos decíamos hermanos de hecho”, cuenta Alcaraz.

“Formamos una familia cercana y unida por el cariño durante muchos años, compartiendo momentos privados. En el entorno familiar le decíamos 'nene' gracias a esta cercanía”.

Sobre qué diría hoy Juan Gabriel a ver lo que ha pasado en estos 10 de su ausencia, como los récords, productos, documentales y discos que han salido a manera de tributo, Felipe piensa en su amigo:

[Publicidad]

“El señor Alberto Aguilera era una persona muy agradecida, estará allá muy agradecido por tan bellos homenajes, por tan bellos gestos”.

Lee también Juan Gabriel: ¿qué eventos habrá por los 10 años de su muerte? Fechas, horarios y lugares