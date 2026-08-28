Si estabas esperando una buena oportunidad para comprar la nueva consola de Nintendo, esta oferta de Amazon México puede ser una de esas que conviene aprovechar antes de que cambie de precio.

La Nintendo Switch 2 aparece con un descuento de hasta 30%, además de incluir uno de los juegos ideales para disfrutar en compañía: Mario Party Jamboree.

La promoción resulta especialmente atractiva porque permite llevarse no solamente la consola, sino también un videojuego que apuesta por partidas multijugador llenas de minijuegos y diversión. De esta manera, quienes estén pensando en dar el salto a la nueva generación de Nintendo pueden comenzar con un paquete listo para jugar desde el primer día.

¿Qué ofrece la Nintendo Switch 2?

La Nintendo Switch 2 representa la evolución de la consola híbrida de Nintendo, ya que puede utilizarse tanto conectada al televisor como en modo portátil. Entre sus principales atractivos se encuentra una pantalla de mayor tamaño, mejoras de rendimiento y gráficos más avanzados frente a la generación anterior.

También cuenta con los nuevos Joy-Con 2, que incorporan funciones adicionales y se acoplan magnéticamente a la consola. Esto abre nuevas posibilidades de juego y hace que el equipo resulte atractivo tanto para quienes ya tienen una Switch como para quienes buscan adquirir su primera consola Nintendo.

¿Cómo funcionan los meses sin intereses?

Si el precio de la consola todavía representa un gasto importante para tu bolsillo, Amazon México ofrece la posibilidad de pagar a meses sin intereses con tarjetas participantes, siempre que la promoción esté disponible para el producto y la tarjeta utilizada.

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Para saber si puedes aprovechar esta modalidad, agrega el paquete de Nintendo Switch 2 con Mario Party Jamboree al carrito y, durante el proceso de compra, revisa las opciones de pago disponibles.

Es importante considerar que los plazos disponibles y las condiciones pueden variar dependiendo de la tarjeta, el banco y la promoción vigente, por lo que conviene verificar esta información directamente al momento de pagar.