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Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia de prensa matutina para informar sobre los acontecimientos más relevantes del país y responder a preguntas de interés nacional.
Sigue aquí el minuto a minuto de La Mañanera del Pueblo y mantente informado sobre las noticias importantes de México.
Nación 08:12 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum comenta que la presentación de la UIF abarca las actividades de Genaro García Luna después de ser secretario de Seguridad Pública. Indica que de 2012 a 2018 "se dedicó a hacer negocios turbios" creando una red con las empresas mencionadas.
Nación 08:05 AM
Ahora explica detalladamente los vínculos de Genaro García Luna con la familia Weinberg y cómo es que se dio con esta relación para recuperar más de 5 millones de dólares de la red de empresas y socios del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
Nación 08:00 AM
Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, da un resumen que contempla desde octubre de 2024 a agosto de 2026 de los resultados y cifras correspondientes a personas vinculadas con actividades de delincuencia organizada.
Respecto a los sujetos incorporados a la LPB por año, en 2024 se registraron 18 y en 2026 el número subió a mil 6 47; las cuentas inmovilizadas por año registraron que en 2024 fueron 184 y en 2026 17 mil 496.
Señala que en CDMX, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Baja California son las entidades donde más cuentas han sido bloqueadas.
Nación 07:58 AM
Arturo Zaldívar comienza explicando que para ser candidato o candidata a la Presidencia de la República una Gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX, se debe estar en pleno goce de sus derechos político electorales.
Estos derechos se suspenden, de acuerdo con el Artículo 38 constitucional:
- Por estar en prisión preventiva
- Por cumplir una sentencia condenatoria privada de la libertad
- Porque le fueron suspendidos en una sentencia, incluso si está en libertad
- Por ser prófugo de la justicia
- Por tener condena por algún delito de los señalados
Puede ser candidato si está denunciado o investigado, imputado o vinculado a proceso en libertad, ya que lo respalda la presunción de inocencia.
No puede ser candidato si está vinculado a proceso en prisión preventiva o prófugo
Nación 07:47 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.
Este día se encuentran Luisa María Alcalde y Arturo Zaldívar, consejera jurídica y coordinador general de política y gobierno, respectivamente.
apr
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