Arturo Zaldívar comienza explicando que para ser candidato o candidata a la Presidencia de la República una Gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX, se debe estar en pleno goce de sus derechos político electorales.

Estos derechos se suspenden, de acuerdo con el Artículo 38 constitucional:



Por estar en prisión preventiva

Por cumplir una sentencia condenatoria privada de la libertad

Porque le fueron suspendidos en una sentencia, incluso si está en libertad

Por ser prófugo de la justicia

Por tener condena por algún delito de los señalados

Puede ser candidato si está denunciado o investigado, imputado o vinculado a proceso en libertad, ya que lo respalda la presunción de inocencia.

No puede ser candidato si está vinculado a proceso en prisión preventiva o prófugo

