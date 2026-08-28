Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a las cuatro grandes procesadoras cárnicas de ser un monopolio y ordenó iniciar un proceso para desregular el sector y permitir a los ganaderos operar sus propias procesadoras y mataderos.

En un mensaje en Truth Social, el presidente aseguró que las cuatro grandes cárnicas (Tyson Foods, JBS, Cargill y National Beef) son un "poderoso monopolio" que "hace la vida miserable" a los "maravillosos ganaderos y rancheros" estadounidenses.

"No puedo dejar que eso pase", añadió y anunció que "para romper este poderoso monopolio, con gran parte de su accionariado basado fuera de EU," autoriza iniciar un proceso legal para que los ganaderos "tengan el derecho a procesar sus propios alimentos".

Lee también EU suspenderá aranceles a importación de carne molida; acuerdo reducirá los precios, afirma Trump

El mandatario pidió que este proceso se complete de manera rápida, después de muestras de que los ganaderos estaban descontentos con las medidas tomadas por la Casa Blanca para contener el precio de la carne de vacuno, que incluían la entrada en el mercado nacional de 300.000 toneladas de ternera picada libre de aranceles, algo que complica más las cuentas a los productores.

El Departamento de Justicia abrió recientemente una investigación antimonopolio en el sector del procesamiento de carne, que es manejada en su gran mayoría por cuatro grandes empresas.

[Publicidad]

Esa concentración ha elevado las críticas de los ganaderos durante años porque limita su capacidad de negociar precios y acceder a los consumidores de manera más directa en un país que el mayor consumidor de carne de vacuno y el mayor productor mundial.

Lee también Cronología de la guerra comercial de Trump con Canadá; aranceles del 50% de Washington a Ottawa, la escalada más reciente

Los anuncios de Trump se dan a dos meses de que tengan lugar las elecciones legislativas de comienzos de noviembre y de los intentos del presidente de mantener el apoyo del mundo rural.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc