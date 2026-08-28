El presidente estadounidense Donald Trump declaró ayer que no se está negociando con líderes de Irán y destacó la presión económica.

Declaró que “no hay mucho de qué hablar, no queremos hablar con ellos, no estamos buscando reunirnos ni nada”.

El mandatario agregó que la República Islámica “ahora mismo no está pagando a sus tropas, están en graves problemas, tienen muy poca capacidad”. Sobre el estrecho de Ormuz indicó que “tenemos el control y el bloqueo, Irán no está recibiendo nada, nada está pasando, ni un solo barco”.

Agregó que “hemos limpiado totalmente el estrecho de minas y estamos vigilándolo muy de cerca a través de la Fuerza Espacial. Vemos cada pulgada del estrecho y cualquier barco que entra con una mina, lo vemos y lo sacamos”.

Mientras, el jefe de la diplomacia iraní sostuvo conversaciones en Teherán con su homólogo qatarí sobre Ormuz.

La visita del ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se produce tras una semana de intensa actividad diplomática en Irán para buscar formas de poner fin al conflicto y reabrir el estrecho. También se da en el marco del anuncio de nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán, en un intento de “asfixiar” la economía de la República Islámica.

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La televisión estatal iraní dijo que Al Thani, quien también es primer ministro de Qatar, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, sin dar más detalles.

La cancillería qatarí indicó que conversaron sobre los esfuerzos para reducir la tensión, así como el marco propuesto para el estrecho de Ormuz entre Irán y Omán.

Al Thani “hizo hincapié en la necesidad de respetar la soberanía de los estados vecinos y la libertad de navegación”, así como de seguir buscando el diálogo, informó el ministerio. En una declaración después de las conversaciones, Al Thani dijo en X que “Qatar considera que el diálogo y la diplomacia siguen siendo la mejor manera de superar las crisis”.

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Irán lleva semanas negociando con el vecino Omán las condiciones de navegación por Ormuz, con la ambición de cobrar un peaje en concepto de “servicios” por el tránsito de buques, cosa que no ocurría antes de la guerra.

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron el miércoles que los dos países acordaron repartirse los beneficios de las tasas por navegar en el estrecho.

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