Atlante, obligado a escalar posiciones, quiere ponerle un alto a la seguidilla de victorias de León.

Los azulgranas enfrentaron a cuatro equipos que, para el Piojo Herrera, son candidatos al título. El complejo calendario del Atlante empezó frente a Necaxa para continuar contra América, Cruz Azul, Toluca y Tigres.

Aun con dos tropiezos en el torneo, los Potros de Hierro firmaron dos empates, aunado a una victoria contra el vigente campeón del futbol mexicano.

“De los cinco primeros partidos, nos tocaron cuatro con equipos que son candidatos a ganar el título. Esa es la realidad. Les hemos hecho juego. Estamos contentos y vamos a pelear la calificación. Vamos a ver si nos alcanza”, sentenció.

El Estadio Banorte recibirá a una escuadra esmeralda que llegará con siete triunfos. Si bien representa un buen augurio, el director técnico Javier Gandolfi advirtió que no quiere confiarse, porque aún le restan muchas fechas al calendario: “Creo que hay que felicitar al grupo completo. [Sin embargo] no conseguimos nada. Soy el primero en enviar este mensaje”.

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