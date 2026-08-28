El rey británico Carlos III expresó las "más profundas y sinceras condolencias" a la familia real noruega tras el fallecimiento de su "querido primo" Harald V.

"Con la más profunda tristeza, mi esposa (la reina Camila) y yo hemos recibido la noticia del fallecimiento de mi querido primo, el rey Harald V de Noruega. Durante 35 años, el rey Harald sirvió a su pueblo con una dedicación inquebrantable, guiando a Noruega a través de tiempos de grandes cambios con calidez y humildad", señaló el mensaje divulgado por Carlos III, primo segundo de Harald V.

Resaltó que mientras Noruega lamenta a una "figura imponente", toda su familia se une para recordar a un "pariente y amigo muy querido, cuya bondad, compasión y profundo sentido del deber" trascendieron con el paso de las décadas.

Fotografía de archivo del rey de Inglaterra, Carlos III, primo del rey de Noruega Harald. Foto: EFE

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"El Reino Unido y Noruega comparten vínculos históricos y familiares especialmente estrechos. El Reino Unido fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Noruega y establecer relaciones diplomáticas en 1905", subrayó.

"Con profunda tristeza me entero del fallecimiento de Su Majestad el rey Harald, que trabajó con constancia, a lo largo de todo su reinado, para reforzar los lazos que unen a Noruega y Francia", escribió el mandatario francés, Emmanuel Macron, en sus redes sociales.

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El presidente finlandés, Alexander Stubb, expresó su "enorme tristeza" por la muerte del rey Harald V de Noruega y elogió la excepcional dedicación del monarca y su gran capacidad para unir a la sociedad noruega.

"Me entristece profundamente el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald V de Noruega. Expreso mis más sentidas condolencias a su familia y al pueblo noruego", escribió Stubb en la red social X.

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La Casa Real española mostró su "tristeza" por el fallecimiento del rey Harald V de Noruega, a quien exaltó como un "ejemplo de responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio" de su país.

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"Con nuestro respeto y admiración por su figura, así como con profunda tristeza, expresamos nuestro pésame" por la muerte de Harald V a sus 89 años, quien mostró una "dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo, antes y durante sus 35 años de reinado", escribió la Casa Real española en la red social X.

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Varias personas depositan flores y mensajes en honor al rey de Noruega, Harald V, de 89 años, que falleció este viernes a las 6.35, hora local (4.35 GMT). El monarca falleció en el Hospital Nacional de Oslo, donde estaba hospitalizado desde hace once días, informó la Casa Real. Foto: Paloma Rocha/EFE

Los líderes de la Unión Europea y de la OTAN transmitieron sus condolencias a la Casa Real noruega y al pueblo noruego tras la muerte de Harald V.

"Durante más de tres décadas, sirvió a su país con calidez, humildad y un sentido inquebrantable del deber. En momentos de alegría y tristeza, unió a los noruegos. Era un auténtico europeo y sirvió a su pueblo durante toda su vida", escribió en redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que recordó que el lema que Harald V adoptó como monarca fue "Todo por Noruega".

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"La fuerza y la dedicación que cada día consagró a su país no tienen parangón. Fiel a su lema 'todo por Noruega', dedicó toda su vida al servicio de su país y de su pueblo. El profundo afecto de los noruegos y noruegas por su rey se pone también de manifiesto en estos días", escribió el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, destacó y en un mensaje de condolencias a Noruega la serenidad y el profundo sentido de la institucionalidad del rey Harald V.

"En nombre del Gobierno italiano, expreso mis más sentidas condolencias por el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald V de Noruega. Un soberano que sirvió a su nación con serenidad, liderazgo y un profundo sentido de la institucionalidad, contribuyendo a fortalecer los lazos entre Noruega e Italia durante su largo reinado", indica Meloni en un mensaje publicado en sus redes sociales.

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Los líderes de los países bálticos expresaron sus condolencias por la muerte del rey Harald V de Noruega a los 89 años de edad.

"Profundamente entristecido por el fallecimiento de Su Majestad el rey Harald V. Mi más sincero pésame a la Familia Real y al pueblo de Noruega", escribió el presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, en X.

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Agregó que "su dedicación de toda una vida a Noruega y a su pueblo será recordada con profundo respeto".

El papa León XIV envió este viernes su pésame al nuevo monarca de Noruega, Haakon VIII, por el fallecimiento de su padre, el rey Harald V, del que destacó sus "múltiples años de dedicado servicio al Reino".

En un telegrama enviado al Palacio Real de Oslo y dirigido al nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, el pontífice manifestó su tristeza por la noticia y trasladó su "más sincero pésame" a la familia real y a todo el pueblo noruego.

La princesa noruega Ingrid Alexandra, el príncipe Haakon y la princesa Mette-Marit en vías a una cena formal en el palacio en Oslo, en abril del 2025. Foto: AP

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"Consciente de sus múltiples años de dedicado servicio al Reino, que espero que sigan dando fruto, le aseguro mis oraciones por el descanso eterno del fallecido rey", señala el papa en su mensaje.

Asimismo, León XIV invocó de corazón las bendiciones de Dios "de consolación y paz" sobre la nación noruega y sobre "todos los que lloran su pérdida".

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