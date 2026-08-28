Desde octubre de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado operaciones financieras inusuales e incorporado a 2 mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas. A la fecha, se han inmovilizado 24 mil 622 cuentas por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos.

Omar Reyes Colmenares indicó que del total de 24 mil 622 cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en México. Lo que representa el 31.9% del total de las cuentas bloqueadas, es decir, una de cada tres cuentas inmovilizadas está vinculada con grupos delictivos.

Estados con mayor número de cuentas inmovilizadas

Señaló que estas acciones tienen presencia en todo el territorio nacional y las entidades que concentran el mayor número de cuentas inmovilizadas son: Ciudad de México con 2 mil 300, Jalisco con mil 185, Nuevo León con 955, Sinaloa con 723 y Baja California con 356 cuentas.

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Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional (28/08/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“La UIF detecta operaciones financieras inusuales, analiza la información y genera inteligencia financiera. A partir de este análisis se identifican personas y estructuras que representan un riesgo para el sistema financiero y cuando existen los elementos correspondientes, se incorporan estos sujetos a la lista de las personas bloqueadas, con la finalidad de inmovilizar estos recursos”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 28 de agosto, el titular de la UIF expresó que con estas acciones se debilita la estructura económica de las organizaciones criminales, se impide el uso del sistema financiero para actividades ilícitas y se fortalece la coordinación institucional.

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UIF inmoviliza mil 443 cuentas ligadas a extorsión

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión implementada desde el 6 de julio de 2025, la UIF también ha inmovilizado mil 443 cuentas por estar relacionadas con investigaciones por el delito de extorsión. Esta cifra representa 5.9% del total de cuentas bloqueadas.

“La UIF participa activamente en el combate a este delito que afecta directamente el patrimonio y la tranquilidad de las personas, las familias y los negocios. Además de generar afectaciones a la actividad económica (...) Aproximadamente una de cada 200 cuentas inmovilizadas está vinculada con investigaciones por este delito”, ejemplificó.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar Reyes Colmenares explicó que para alcanzar dichos resultados, se ha fortalecido las capacidades de inteligencia financiera y ampliar la coordinación nacional e internacional.

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Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Foto: Especial

La nueva inteligencia financiera en el gabinete de seguridad, dijo, ha permitido priorizar estructuras criminales y casos estratégicos mediante una coordinación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) así como entidades federativas.

Además, explicó que la UIF encabeza la mesa de prevención de lavado de dinero con todas las entidades que integran el gabinete de seguridad. En el ámbito internacional, se ha reforzado el intercambio de inteligencia financiera a través del grupo Egmont, así como la relación con FinCEN y OFAC y otros organismos internacionales.

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“También hemos incrementado la interacción con las instituciones financieras y con la asociación de Bancos de México para lograr un intercambio oportuno de información que permita la detección temprana y prevención de lavado de dinero. Se ha avanzado en la actualización de la ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sus reglamento y las reglas de carácter general”, detalló.

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